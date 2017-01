CSM Medgidia a încheiat cantonamentul de la Buşteni

Formaţia masculină de handbal CSM Medgidia şi-a încheiat, în weekend-ul precedent, stagiul centralizat de pregătire de la Buşteni. Aflat înaintea celui de-al şaselea an consecutiv pe banca tehnică a formaţiei din Medgidia, Ion Crăciun are de reclădit echipa CSM-ului, care şi-a pierdut în vară toţi titularii posturilor: portarul Coadă, extrema dreaptă M. Răpciugă, interul stînga R. Răpciugă, centrul Murtaza, pivotul Savenco, interul dreapta Broz şi extrema dreaptă Vukovic! Lotul a fost completat cu mai mulţi jucători, majoritatea tineri, de perspectivă: portarul Gabriel Borodi (CSM Oradea), centrul Radu Samoilă (U. Cluj), extrema dreaptă Horia Marinescu (Nitramonia Făgăraş), extrema stîngă Ionuţ Oselinsche (reactivat), pivotul Doru Sava (Triumf Călăraşi), pivotul Adrian Stoicescu (Petrolul Teleajen Ploieşti), interul stînga Alexandru Zaharia (HC Vaslui), interul stînga Marius Vasile (HCM Constanţa) şi extrema dreaptă Miodrag Kazic (HCM Constanţa). În cantonamentul de la Buşteni a fost prezent şi un inter dreapta din Serbia. Acum, acesta este acasă pentru a-şi rezolva problemele legate de obţinerea vizei şi sînt semnale că se va întoarce la Medgidia alături de un centru sîrb experimentat, în vîrstă de 31 de ani. Din lot mai fac parte G. Vasile, Şelaru, Gălan, Puşcaşu, Mocanu, Musteaţă, Dinescu, Racoviţan, Ciupitu şi Cazan. Aflaţi sub contract cu CSM Medgidia, Ursuleac şi Dragnea nu s-au mai prezentat la pregătiri. De asemenea, lotul ar mai putea fi completat cu unul sau doi jucători de la HCM Constanţa, însă aceste lucruri se vor clarifica după întoarcerea HCM-ului din Germania. “Avem în pregătiri aproximativ 20 de jucători, însă va trebui să renunţ la cîţiva dintre ei pînă la startul sezonului. Am avut condiţii excelente de pregătire în cantonamentul de la Buşteni, iar cei mai mulţi dintre jucători au răspuns foarte bine”, a declarat antrenorul Ion Crăciun.

Miercuri, formaţia din Medgidia va pleca la Suceava, unde în perioada 7-9 august va participa la Memorialul “Mihai Mironiuc”, alături de Universitatea Cluj, Minaur Baia Mare, CSM Oradea, Universitatea Suceava I şi Universitatea Suceava II. În această vară, CSM Medgidia va mai participa la Cupa “Mării Negre”, competiţie organizată de HCM Constanţa în perioada 22-24 august. Luni, 25 august, formaţia lui Ion Crăciun va pleca în Grecia, la invitaţia formaţiei elene de primă ligă Koropi. De marţi, echipa va intra într-un program de pregătire ce va avea drept finalitate un turneu internaţional ce se va desfăşura în perioada 29-31 august.