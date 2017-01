CSM Medgidia continuă în LN

După ce a fost la un pas de retragerea din Liga Naţională de handbal masculin, din cauza problemelor financiare, CSM Medgidia a anunţat că va continua în actualul sezon, urmând să se prezinte la cele trei etape programate în următoarele două săptămâni. “Am decis, împreună cu jucătorii, să ne antrenăm şi să ne prezentăm la următoarele trei meciuri, foarte importante în lupta pentru evitarea retrogradării. Sperăm ca, în această perioadă, conducerea clubului să găsească banii necesari pentru a achita o parte din restanţele financiare. De altfel, am primit promisiuni în acest sens şi cred că se va rezolva. În funcţie de acest lucru, dar şi de rezultatele obţinute, vom hotărî dacă ne vom prezenta la jocul din ultima etapă a turului, de la Odorhei”, a declarat antrenorul-jucător Florin Cazan, care este convins că, dacă problemele financiare vor fi eliminate, CSM Medgidia are şanse mari să evite retrogradarea. “Totul depinde de meciurile rămase din tur, pentru că vom evolua pe teren propriu cu Rom Cri Braşov şi Dinamo Bucureşti, principalele contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării. Dacă vom câştiga aceste meciuri, sunt şanse mari să rămânem în prima liga. Sunt optimist, pentru că am rezistat timp de 40 de minute în meciul cu Steaua, deşi veneam după zece zile fără antrenamente”, a adăugat Cazan. Din păcate, din cauza problemelor financiare, CSM Medgidia l-a pierdut pe portarul Mihai Iordăchiţă, care se va transfera în iarnă în liga a doua din Franţa.