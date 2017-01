CSM Medgidia, decimată de accidentări

Clasată pe locul 9 în Liga Naţională de handbal masculin, CSM Medgidia are parte de o misiune imposibilă sîmbătă, de la ora 11.00, cînd va da piept cu Dinamo Bucureşti, pe teren propriu, în etapa a 19-a. Chiar dacă a pus mereu probleme formaţiei bucureştene, echipa pregătită de Ion Crăciun trece prin momente dificile, problemele financiare care au determinat plecarea unor jucători importanţi fiind dublate de accidentări. Astfel, cel mai bun jucător al grupării din Medgidia, Marius Mocanu, a ieşit din circuit după o entorsă la genunchi, soldată şi cu o întindere de ligamente. “Din păcate, se pare că accidentarea este mai gravă decît s-a crezut iniţial. Mocanu are dureri mari, nici nu poate pune piciorul drept în pămînt şi ar putea lipsi pînă la finalul sezonului. Nici Laurenţiu Dinescu nu este complet refăcut pentru meciul de sîmbătă, acuzînd dureri la piciorul stîng, dar probabil că va forţa. În plus, portarul George Vasile nu s-a antrenat normal din cauza unor probleme la genunchi şi, dacă nu îl voi putea folosi, vom rămîne cu un singur portar, George Şelaru”, a declarat Ion Crăciun. Tehnicianul constănţean are totuşi o satisfacţie, echipa sa îndeplinind deja obiectivul fixat pentru acest sezon, salvarea de la retrogradare. “În urma rezultatelor din primele etape, ne-am asigurat menţinerea în prima ligă şi teoretic. Totuşi, mi-aş fi dorit să ne clasăm cît mai sus şi o victorie cu Dinamo ne-ar fi ajutat mult. Sînt convins însă că dacă jucătorii îmi vor asculta indicaţiile şi se vor concentra, putem face un joc bun pentru a obţine un rezultat favorabil”, a adăugat Crăciun.