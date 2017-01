CSM Medgidia, eşec conturat pe final

Măcinată de probleme financiare, CSM Medgidia a înregistrat sîmbătă a doua înfrîngere din acest sezon. Echipa pregătită de Florin Cazan a cedat pe teren propriu, scor 32-40, în disputa cu Universitatea Bucovina Suceava, în etapa a 3-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Partida a debutat echilibrat, cele două combatante mergînd cap la cap timp de zece minute minute, moment în care gazdele s-au desprins la trei lungimi, 8-5. A urmat însă o perioadă slabă, cu patru reuşite consecutive ale sucevenilor, care au readus echilibrul pe tabela de marcaj. Finalul primei reprize a aparţinut oaspeţilor, care au intrat la cabine cu un avantaj de patru goluri, 20-16. La reluare, CSM Medgidia a reuşit să ţină pasul cu adversarul timp de un sfert de oră, dar lipsa de experienţă şi condiţia fizică precară şi-au spus în cele din urmă cuvîntul. Drept urmare, Bucovina s-a distanţat pe final, impunîndu-se fără probleme, cu 40-32. “Am încercat să cîştigăm, însă adversarii au fost mai buni decît noi. În plus, nici arbitrii nu ne-au lăsat să ne apropiem de suceveni în repriza a doua. Pe final, am căzut fizic, lucru absolut normal, pentru că am început pregătirea foarte tîrziu. Încercăm să recuperăm pe parcurs, dar este destul de greu”, a spus la final Florin Cazan. Principalii marcatori pentru CSM Medgidia au fost Galan 9 şi Murtaza 6, în timp ce de la oaspeţi s-au remarcat Gavriloaia 8, Adomnicăi şi Chiruţ, cîte 6.

Rezultatele etapei: HCM Constanţa - U. Cluj 36-22; CSM Satu Mare - Dinamo Bucureşti 36-26; Minaur Baia Mare - UCM Reşiţa 27-29; Steaua - Poli Timişoara 37-22; CSM Medgidia - Bucovina Suceava 32-40; Pandurii Tg. Jiu - Ştiinţa Bacău 30-29; Rom Cri Braşov - HC Odorhei 28-37.

Clasament

1. HCM Constanţa 3 3 0 0 107- 68 6

2. UCM Reşiţa 3 3 0 0 93- 78 6

3. Steaua Bucureşti 3 2 0 1 103- 79 4

4. Bucovina Suceava 3 2 0 1 82- 73 4

5. CSM Satu Mare 3 2 0 1 89- 90 4

6. Pandurii Tg. Jiu 3 2 0 1 79- 81 4

7. HC Odorhei 3 2 0 1 86- 89 4

8. U. Cluj 3 1 1 1 75- 87 3

9. Ştiinţa Bacău 3 1 0 2 94- 91 2

10. CSM Medgidia 3 1 0 2 87- 96 2

11. Rom Cri Braşov 3 0 1 2 95- 96 1

12. Minaur Baia Mare 3 0 1 2 65- 72 1

13. Dinamo Bucureşti 3 0 1 2 87-107 1

14. Poli Timişoara 3 0 0 3 71- 99 0