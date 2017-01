CSM Medgidia forţează revenirea în lupta pentru Europa

După un început excelent de campionat, CSM Medgidia a alunecat treptat la mijlocul clasamentului Ligii Naţionale de handbal masculin în urma unor înfrîngeri neaşteptate. Elevii lui Ion Crăciun vor încerca să revină în lupta pentru un loc în cupele europene cu un succes în disputa cu HC Minaur Baia Mare, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale. Programată în Sala "Iftimie Ilisei” din Medgidia, sîmbătă, de la ora 11.00, partida are ca favorită formaţia gazdă, însă antrenorul Ion Crăciun se teme de băimăreni. “Minaur este o echipă cu tradiţie şi are un lot pe care mi l-aş dori şi eu. Par în revenire de formă, dar vom vedea la ora meciului dacă aşa este. Trebuie să cîştigăm pentru că ne-am cam rupt de locurile fruntaşe”, a spus tehnicianul constănţean. Spre bucuria sa, CSM Medgidia nu se confruntă cu probleme de efectiv, existînd posibilitatea să revină şi veteranul Florin Cazan, după o absenţă de două luni cauzată de o accidentare gravă. “S-a antrenat alături de echipă în ultimele zile şi mă gîndesc să-l trimit în teren, poate pe final. Din păcate, a lipsit într-un moment important pentru echipă şi sînt sigur că ne-ar fi ajutat mult experienţa sa”, a explicat Crăciun. De partea cealaltă, băimărenii vin cu gîndul la victorie, mai ales că au moralul ridicat după succesul din etapa anterioară, 40-34, cu UCM Reşiţa. Partida va fi arbitrată de cuplul Marius Bărcan şi Ştefan Ciurea din Craiova.

Celelalte meciuri ale etapei: Pandurii Tg. Jiu - Bucovina Suceava; HCM Braşov - HCM Bistriţa; Poli Timişoara - Steaua Bucureşti. Partida UCM Reşiţa - Universitatea Cluj 36-27 s-a disputat în devans, pentru că UCM Reşiţa va juca sîmbătă, de la ora 17.00, la Drobeta Turnu Severin, manşa tur a optimilor Challenge Cup, împotriva formaţiei formaţiei croate RK Osijek Elektromodul. Întîlnirile Uztel Ploieşti - Dinamo şi Poli Iaşi - HCM Constanţa vor avea loc pe 6 decembrie.