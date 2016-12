CSM Medgidia, între desfiinţare şi retragere

Confruntată cu grave probleme financiare, CSM Medgidia are şanse mici să ia startul în returul actualului sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin. Fără jucători şi cu o neprezentare la activ, gruparea din Medgidia are de ales însă între desfiinţare şi retragerea din campionat, decizia urmând să afecteze direct viitorul handbalului din oraşul dobrogean. „La federaţie nu am primit nicio înştiinţare oficială privind participarea echipei din Medgidia în campionat, dar am discutat personal cu preşedintele clubului, Eugen Voineagu. Ne-a cerut un răgaz pentru a încerca să găsească fondurile necesare prezentării la meciurile din retur. Dacă nu va reuşi, ne va anunţa în timp util. Problema este următoarea: dacă se va desfiinţa echipa sau se va retrage din campionat. În cazul desfiinţării, jucătorii devin automat liberi de contract şi pot pleca fără nicio pretenţie financiară din partea clubului. În plus, pentru a reveni în activitate, trebuie reînfiinţată echipa, iar procesul este destul de complicat. În cazul retragerii, echipa poate fi înscrisă în următorul sezon al ligii secunde, iar jucătorii rămân sub contract, putând depune memorii pentru a deveni liberi de contract doar dacă nu sunt plătiţi”, a explicat Jan Mateescu, preşedintele Comisiei Centrale de Competiţii a Federaţiei Române de Handbal. O altă variantă ar putea fi neprezentarea la primul meci din retur, programat pe 31 ianuarie, în deplasare, cu Poli Timişoara. În acest caz, CSM Medgidia va fi exclusă din campionat, ceea ce ar echivala cu desfiinţarea echipei.