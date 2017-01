CSM Medgidia, între probleme financiare şi turneul de la Tg. Jiu

Astăzi şi mîine, la Tg. Jiu, se va disputa un interesant turneu de handbal masculin la care vor participa patru formaţii din Liga Naţională: CSM Medgidia, Dinamo Bucureşti, CS Piteşti şi echipa locală Lignitul. “Este un turneu binevenit, ce ne ajută la sudarea relaţiilor de joc. Avem nevoie de jocuri de pregătire, mai ales că, din vară încoace, sîntem în căutări continue la nivelul lotului”, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun. CSM suţine astăzi două partide în cadrul turneului, cu Lignitul Tg. Jiu (ora 11.30) şi Dinamo (ora 16.00), iar sîmbătă, în ultima zi a competiţiei, va întîlni pe CS Piteşti (ora 9.00). Formaţia din Medgidia nu poate conta la acest turneu pe doi jucători importanţi, Florin Cazan (probleme personale) şi George Şelaru (accidentat).

Din păcate, situaţia financiară a clubului din Medgidia nu este deloc roză. Tocmai din această cauză s-au pierdut jucători importanţi în ultimul an, care, aflaţi la final de contract, n-au mai putut fi ţinuţi la echipă. După ce în vară au plecat cei şapte titulari, antrenorul Ion Crăciun a pus pe picioare o echipă aproape nouă, achiziţiile efectuate fiind mult sub valoarea jucătorilor plecaţi. Chiar şi aşa, echipa, al cărei obiectiv este evitarea retrogradării, este în grafic: locul 10, la şapte puncte de prima poziţie retrogradantă. “Traversăm o perioadă delicată. Se doreşte performanţă, însă fără a fi sprijiniţi din punct de vedere financiar de către municipalitate. Este mult stres. E greu de lucrat cu jucători nemulţumiţi, mai ales după ce trece ziua de salariu şi ei nu-şi încasează banii. În ritmul în care mergem nu este exclus chiar să retrogradăm, iar mai apoi echipa să să se desfiinţeze. Eu, unul, sînt mîndru de munca pe care am depus-o de aproape şase ani la Medgidia şi nu cred să ne fi făcut de rîs” , a declarat, descumpănit, Ion Crăciun. Din cauza problemelor financiare, CSM Medgidia n-a reuşit să perfecteze, încă, transferurile jucătorilor sosiţi în această iarnă la echipă. Mai mult, CSM este pe cale să piardă un jucător extrem de important. Laurenţiu Dinescu a intrat în ultimele şase luni de contract şi nu mai doreşte să continue la Medgidia din vară. Echipe de seamă din Liga Naţională se interesează tot mai asiduu de serviciile sale, astfel că nu este exclus ca Dinescu să părăsească formaţia din Medgidia încă din această iarnă.