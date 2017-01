CSM Medgidia, locul secund la Cupa “Municipiului Tg. Jiu”

Cu o săptămînă înaintea reluării Ligii Naţionale de handbal masculin, CSM Medgidia a făcut o ultimă repetiţie, participînd la sfîrşitul săptămînii trecute la Cupa “Municipiului Tîrgu Jiu”, alături de formaţia gazdă, Pandurii Tg. Jiu, Dinamo Bucureşti şi echipa de ligă secundă, CS H&V Piteşti. Elevii lui Ion Crăciun au debutat cu o înfrîngere usturătoare, 31-37 în faţa lui Dinamo, dar şi-au revenit rapid şi au reintrat “în cărţi” pentru cîştigarea turneului, după ce s-au impus în disputa cu Pandurii Tg. Jiu, scor 32-29. În ultima zi a turneului, CSM Medgidia a obţinut o nouă victorie, 28-27 în faţa surprizei întrecerii, CS H&V Piteşti, formaţie care a reuşit să învingă la scor, 31-24, pe Dinamo. În ultima partidă a competiţiei, bucureştenii au cîştigat în faţa gazdelor, 36-32, asigurîndu-şi astfel prima poziţie în clasament. Egală la puncte cu Dinamo, formaţia din Medgidia a trebuit să se mulţumească cu locul secund, din cauza eşecului suferit în meciul direct, dar antrenorul Ion Crăciun s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi. “Sînt foarte mulţumit pentru că jucătorii s-au implicat şi au reuşit să facă jocuri bune, în special cu Tîrgu Jiu, cînd s-au mobilizat în faţa unei săli pline. Nici cu piteştenii nu am jucat rău, iar cu Dinamo am lăsat-o mai uşor din cauza atitudinii bucureştenilor. Adversarii au recurs la intrări tari, trecute cu vederea de arbitrii şi am vrut să evităm accidentările”, a explicat Crăciun. Tehnicianul a primit însă o veste proastă din partea medicilor, interul stînga Laurenţiu Dinescu urmînd să fie indisponibil cel puţin două luni. “Din păcate, starea lui Dinescu este destul de gravă, braţul stîng urmînd să fie imobilizat în ghips aproape două luni. Apoi, medicii vor da verdictul dacă mai este nevoie de operaţie. Absenţa sa contează foarte mult pentru că nu prea sînt soluţii pentru postul său”, a spun Crăciun, care a adăugat că încearcă să-l revitalizeze pe Adrian Racoviţan: “Vreau să-l aduc cît mai aproape de valoarea sa, dar pentru moment nu este pregătit. A intrat însă pe final în meciul cu Tîrgu Jiu şi a marcat un gol important”. Pentru CSM Medgidia au marcat: M. Răpciugă 6, Savenco 6, Cazan 5, R. Răpciugă 5, M. Mocanu 5, Musteaţă 2, Puşcaşu 1, Murtaza 1 - cu Dinamo; M. Mocanu 7, R. Răpciugă 6, M. Răpciugă 6, Murtaza 4, Savenco 4, Cazan 2, Musteaţă 2, Racoviţan 1 - cu Pandurii, Murtaza 8, M. Mocanu 4, M. Răpciugă 4, R. Răpciugă 3, Cazan 3, Savenco 3, Musteaţă 2, Puşcaşu 1 - cu Piteşti.

Rezultatele turneului: Pandurii Tg. Jiu - CS H&V Piteşti 28-24; Dinamo Bucureşti - CSM Medgidia 37-31; Dinamo - Piteşti 24-31; Pandurii - Medgidia 29-32; Medgidia - Piteşti 28-27; Pandurii - Dinamo 32-36. Clasament final: 1. Dinamo 4p; 2. Medgidia 4p; 3. Pandurii 2p; 4. Piteşti 2p. Pe lîngă cupele şi diplomele acordate echipelor clasate pe podium, organizatorii au oferit şi două trofee speciale pentru cel mai bun jucător al turneului: Marian Filip (Dinamo) şi cel mai bun portar al turneului: Georgianos Macri (Piteşti).