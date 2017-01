CSM Medgidia, pregătită pentru prima etapă în LN de handbal masculin

După ce a fost în pragul desfiinţării în această vară din cauza problemelor financiare, formaţia CSM Medgidia se pregăteşte să înceapă un nou sezon în Liga Naţională de handbal masculin. Cu un nou antrenor, Florin Cazan, cel mai tînăr din prima ligă, şi cu o echipă total schimbată, gruparea din Medgidia are un obiectiv clar: salvarea de la retrogradare. “Eu cred că este un obiectiv realist şi, chiar dacă ne va fi greu, îl putem realiza. Va depinde foarte mult de start, pentru că, dacă vom debuta cu dreptul, jucătorii vor căpăta mai mult curaj, iar eu voi avea timp să omogenizez echipa. Sînt jucători tineri, de perspectivă, dar mai avem mult de lucru pentru că se simte lipsa de experienţă. Mă bazez însă pe centrul Enis Murtaza, care trebuie să-i coordoneze în teren, pentru că eu voi juca mai puţin. Este greu să îmbini postura de antrenor cu cea de jucător, pentru că din teren este mai greu de văzut ce trebuie să faci. Voi intra doar dacă va fi nevoie. În lot am 16 jucători, singurul post descoperit fiind cel de inter dreapta, unde am o singură soluţie”, a declarat Cazan. Tehnicianul echipei din Medgidia speră să debuteze cu dreptul în noua postură şi să obţină un succes în meciul din prima etapă, cu Poli Timişoara, programat sîmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu. “Nu am emoţii, pentru că încă mă simt ca un jucător şi am evoluat destule meciuri la acest nivel. Îmi doresc mult să cîştigăm în faţa timişorenilor”, a mai spus Cazan.