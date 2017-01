CSM Medgidia, revelaţia competiţiei

După trei zile de întreceri, a doua ediţie a Cupei “Mării Negre” la handbal masculin, desfăşurată la Sala Sporturilor, în weekend-ul recent încheiat, s-a încheiat cu succesul meritat al reprezentantei Ungariei din sezonul viitor al Cupei Cupelor, Dunaferr SE. Surpriza plăcută şi, totodată, revelaţia competiţiei a fost, fără îndoială, CSM Medgidia. Chiar dacă este singura echipă dintre cele şase participante care nu va evolua în ediţia viitoare a cupelor europene şi în ciuda faptului că a pierdut în vară şapte jucători importanţi (Coadă, Murtaza, Broz, Vukovic, Savenco şi fraţii Răpciugă), trupa lui Ion Crăciun şi-a croit drum pînă în finala competiţiei. “Nu ne aşteptam să disputăm finala. A fost un turneu deosebit de bun, în care ne-am pus la punct cîteva din acţiunile pe care vrem să le facem în campionat. Îmi pare bine pentru moralul jucătorilor mei. Cîţiva au jucat foarte bine, iar aici i-aş evidenţia pe Mocanu şi Dinescu. Am încredere că în viitorul sezon vom face treabă bună”, a declarat antrenorul formaţiei din Medgidia, Ion Crăciun. Cu 24 de goluri marcate în cele trei partide disputate la Cupa “Mării Negre”, Marius Mocanu a fost desemnat golgeterul turneului. “Nu mă aşteptam. Am muncit mult în această vară şi, probabil, asta este răsplata”, a afirmat Mocanu, care, la nici 22 de ani, are în spate patru sezoane în Liga Naţională.

Stîngă, nemulţumit de condiţiile de joc

Deziluzia turneului a fost, fără doar şi poate, Handbal Club Municipal Constanţa, atitudinea jucătorilor constănţeni lăsînd mult de dorit. “Probabil ne-am înşelat în privinţa unor jucători consideraţi de mare perspectivă, ce au fost aduşi la Constanţa. Aici mă refer la Csepreghi, care pentru mine este cea mai mare dezamăgire. Probabil că se mulţumeşte cu puţin. L-am atenţionat că dacă va continua în ritmul acesta este foarte posibil să ne despărţim, fiindcă cine nu pune suflet şi nu luptă pentru HCM nu are ce căuta la această echipă”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali, care a numit echipa constănţeană “incoloră şi insipidă”. Spectacolul handbalistic a avut însă de suferit la Cupa “Mării Negre” din cauza căldurii sufocante şi a suprafeţei de joc transformate, uneori, într-un adevărat patinoar. Condensul creat în Sala Sporturilor a împiedicat echipele să-şi etaleze întreg bagajul de cunoştinţe şi, de multe ori, a pus în pericol integritatea jucătorilor. Acesta a fost şi motivul pentru care HCM şi Dunaferr au hotărît, sîmbătă, să pună capăt jocului în min. 46. “Nu se poate juca pe o căldură sufocantă. Parcă evoluam pe un patinoar. Am avut jucători cărora le-a fost frică să joace pentru a evita accidentările. A fost inuman să jucăm în asemenea condiţii. A fost un turneu ghinionist pentru noi, mai ales că ni s-au accidentat ambii portari şi am fost nevoiţi să aducem un portar din liga secundă din Constanţa. La ora actuală, în handbal portarul face, cîteodată, jumătate din echipă”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Vasile Stîngă.