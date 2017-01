CSM Medgidia s-a dezlănţuit după pauză

Ieri după-amiază s-a disputat, la Medgidia, întîlnirea amicală dintre formaţiile de Liga a III-a CSM Medgidia şi CS Eforie. Victoria a revenit echipei gazdă, cu 4-0, toate reuşitele fiind consemnate după pauză. Pentru echipa pregătită de Vasile Enache, Aurelian Deaspa şi Cătălin Ilcu au înscris Nae şi Pena 3. CSM Medgidia a aliniat următoarea formulă: Siminiceanu - Andrei, Feta, Ilcu, Andreescu - Comănaşi, Lingurar - D. Anuţa, Badea, Dodan - Husein. Au mai jucat în repriza secundă Chiru, Tîme, E. Anuţa, Manea, Delca, Nae, Pena, D. Gheorghe, D. Funda, Budac. “A fost o primă repriză disputată, urmată de o repriză secundă în care am rupt echilibrul şi am înclinat balanţa în favoarea noastră. Sînt mulţumit de joc, mai ales că ieri (n. r. - miercuri) mi-am supus elevii la două şedinţe de pregătire solicitante”, a declarat antrenorul principal al formaţiei din Medgidia, Vasile Enache. Nou-promovată în această vară în Liga a III-a, CS Eforie, echipă pregătită de Gheorghe Nedu, Viorel Crăciun şi Gheorghe Butoiu, a folosit în meciul de ieri următoarea formulă de echipă: Milanovici - Moiseiu, Andre Luis, Croitoru, Tănase - George Chelariu, Potoşcă, Gr. Tudor, Bambergher - Farah, Borza. Au mai jucat: Della, Gîndac, Nasture, V. Bejan, D. Moraru, Anesei, Adr. Başchir. “A fost un meci de pregătire care şi-a atins utilitatea. Sîntem într-o perioadă în care încercăm să cristalizăm o formulă de joc pentru viitoarea ediţie de campionat şi nu ne-a interesat rezultatul în mod special”, a afirmat după joc “principalul” Gheorghe Nedu. CSM Medgidia şi CS Eforie îşi vor continua sîmbătă dimineaţă seria partidelor de verificare. CSM va primi vizita formaţiei Portul Constanţa, iar CS Eforie va întîlni, pe Stadionul “Voinţa”, pe CS Orăşenesc Ovidiu.

Remiză pentru Săgeata Stejaru

Aflată în cantonament la Piatra Neamţ, nou-promovata Săgeata Stejaru s-a deplasat, ieri după-amiază, la Tg. Neamţ, pentru un joc de verificare în compania unei alte formaţii din Liga a III-a, Petrolul Berca. Formaţia buzoiană, care va evolua în al treilea eşalon fotbalistic al ţării în locul lui Onix Rm. Sărat, îl are manager pe Viorel Ion şi antrenor principal pe Romeo Bunică. Partida, desfăşurată în două reprize a cîte 60 de minute, s-a încheiat la egalitate, 1-1 (la pauză 1-1), pentru trupa lui Sevastian Iovănescu şi Mihai Guliu punctînd Selencz înaintea pauzei. Antrenorii formaţiei din Stejaru au folosit următorii jucători - Repriza 1: Budur - Goga (25 Costache), C. Mocanu, C. Petre, Tîrţ - Lupu, Bîcneanu, Popleacă, Stoica - Selencz, Buteseacă; Repriza 2: Mogoş - Şoica, Sandu, Bîcneanu, Costache - Badea, Pană, Buteseacă, Tîrţ - Talpău, Selencz. “Venim după o serie de două antrenamente zilnice, iar în ziua partidei am efectuat un antrenament dur în sala de forţă. În aceste condiţii sînt foarte mulţumit de jocul echipei. M-a deranjat atitudinea lui Goga, pe care l-am şi înlocuit din cauza indisciplinei”, a declarat antrenorul principal Sevastian Iovănescu, care este foarte mulţumit de condiţiile pe pregătire de la Piatra Neamţ: “Avem condiţii excelente de cazare, masă, refacere, sală de forţă şi terenuri de antrenament. Din fericire nu avem probleme medicale în cadrul lotului. Sînt mulţumit de modul în care răspund la pregătiri Popleacă, Bîcneanu, Buteseacă şi C. Mocanu, însă, la polul opus, o cruntă dezamăgire pentru mine sînt cei trei juniori pe care i-am adus de la Dinamo: Lupu, Stoica şi Şoica”. Săgeata Stejaru îşi va continua seria partidelor de verificare în acest weekend în compania unor adversari din Liga a III-a, sîmbătă contra Laminorului Roman, iar duminică în compania forma’iei Cetatea Tg. Neamţ. Ambele partide se vor disputa la Piatra Neamţ.