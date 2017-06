CSM Poli Iaşi câştigă derby-ul Moldovei

Joi seară, la Botoșani, CSM Poli Iași a obţinut cele trei puncte în confruntarea cu formaţia locală şi echipa antrenată de Eugen Neagoe îşi consolidează primul loc în play-out.

Rezultatele etapei a 12-a din play-out - marţi: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna 3-0 (Curtean 31-pen., Trif 88, Olaru 90+1-pen.) și ACS Poli Timișoara - Pandurii Tg Jiu 0-1 (Păcurar 19); miercuri: ASA Tg. Mureş - FC Voluntari 0-2 (Căpăţînă 64, V. Mihai 82); joi: FC Botoșani - CSM Poli Iași 0-1 (Andrei Cristea 55).

Clasament: 7. Iași 41p (golaveraj: 14-3), 8. Gaz Metan 37p (15-9), 9. Voluntari 36p (16-14), 10. Botoșani 30p (12-9), 11. Pandurii 26p (11-16), 12. ACS Poli 23p (11-11), 12. Concordia 23p (11-17), 14. ASA 13p (3-14).

Programul partidelor din etapa a 13-a a play-out-ul Ligii 1 la fotbal, penultima a sezonului - vineri, 26 mai, ora 20.30: Pandurii Tg Jiu - Gaz Metan Mediaș; duminică, 28 mai, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - ASA Tg. Mureș; luni, 29 mai, ora 20.30: Concordia Chiajna - FC Botoșani; miercuri, 31 mai, ora 21.00: CSM Poli Iași - FC Voluntari. Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.