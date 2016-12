CSMS Iași, prima înfrângere din acest an

Vineri, în primul meci al etapei a 24-a din Liga 1 la fotbal, ASA Tg. Mureș a învins, cu scorul de 1-0 (Bumba 22), pe CSMS Iaşi, echipa ieșeană înregistrând astfel prima înfrângere din acest an în campionat, după șase etape. Tot vineri s-a disputat şi întâlnirea Dinamo Bucureşti - FC Botoşani, scor 0-0. Programul partidelor - sâmbătă: Oţelul Galaţi - CS U. Craiova (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - CFR Cluj (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1), U. Cluj - Rapid Bucureşti (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Concordia Chiajna - FC Braşov (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Viitorul (ora 18.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - FC Steaua SA Bucureşti (ora 20.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); luni: Petrolul Ploieşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 53p, 2. ASA 49p, 3. Petrolul 43p, 4. Astra 39p (golaveraj: 37-17), 5. CS U. Craiova 39p (27-23), 6. Dinamo 36p, 7. FC Botoșani 31p, 8. FC Viitorul 29p, 9. CSMS Iași 28p, 10. FC Brașov 27p, 11. Concordia 26p, 12. Pandurii 25p, 13. Gaz Metan 24p, 14. Rapid 22p, 15. U. Cluj 20p, 16. Ceahlăul 19p, 17. Oțelul 15p, 18. CFR 12p (28-18) - echipă penalizată cu 24 de puncte.

FC STEAUA SA - U. CLUJ, FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Formațiile FC Steaua SA București și Universitatea Cluj se vor întâlni în finala Cupei României-Timişoreana la fotbal, programată la 31 mai. Rezultatele din semifinale, manșa retur: FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 (Adi Popa 20, G. Iancu 32, Cr. Tănase 68 / Ipsa 70) - în tur: 1-1 și U. CLUJ - CFR Cluj 0-0, 4-2 la loviturile de departajare - în tur: 0-0.