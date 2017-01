CSMS Iași, pas greșit pe teren propriu

Penultima etapă a sezonului regulat din Liga 1 la fotbal a programat, vineri și sâmbătă, primele trei partide ale rundei. Prima clasată, Astra Giurgiu, s-a impus la limită la Botoșani, iar Dinamo București a câștigat la scor confruntarea cu Concordia Chiajna. La Iași, într-un meci extrem de important pentru gazde, aflate în luptă pentru ocuparea locului 6, CSMS a remizat cu ACS Poli Timișoara.

Rezultate - vineri: FC Botoșani - Astra Giurgiu 0-1 (Teixeira 81); sâmbătă: CSMS Iași - ACS Poli Timișoara 1-1 (Andrei Cristea 75 / Ov. Popescu 78), Dinamo București - Concordia Chiajna 4-0 (D. Rotariu 13-pen., Essombe 45+1-pen., 61, Gnohere 85).

Duminică se vor disputa încă două întâlniri: Petrolul Ploiești - FC Viitorul (ora 18.00) și CFR Cluj - ASA Tg Mureș (ora 20.30), iar luni sunt programate ultimele două meciuri ale etapei: Pandurii Tg. Jiu - CS U. Craiova (ora 18.00) și FC Voluntari - FC Steaua București (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Astra 50p (golaveraj: 49-28), 2. Dinamo 47p (35-23), 3. FC VIITORUL 43p (46-26), 4. FC Steaua 43p (33-21), 5. Pandurii 43p (31-24), 6. Iaşi 36p (21-24), 7. ASA 35p (26-20), 8. Craiova 30p (25-25), 9. Botoşani 26p (30-34), 10. CFR* 25p (29-25), 11. Poli 22p (23-35), 12. Voluntari 18p (23-40), 13. Concordia 17p (21-44), 14. Petrolul* 8p (16-31). * - CFR şi Petrolul sunt penalizate cu câte şase puncte.