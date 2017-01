CSMS Iași pierde teren în lupta pentru UEL

Duelul dintre CSMS Iași și CS Universitatea Craiova pentru prima poziție în play-out, care asigură prezența în preliminariile UEFA Europa League, a consemnat pasul greșit al echipei ieșene, care a cedat pe teren propriu, scor 2-3 (Adrian Cristea 61, Piccioni 90+3 / M. Cristescu 33, G. Giurgiu 70, N. Roşu 90+2), în disputa cu Concordia Chiajna.

Ultimele două partide din etapa a 11-a a play-out-ului sunt programate luni - ora 18.00: Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

În primul meci al etapei a 11-a din play-out-ul Ligii 1 la fotbal, disputat vineri seară, CFR Cluj a trecut de FC Voluntari cu scorul de 2-1 (Nouvier 30, Petrucci 56 / Novakovic 26).

Clasament play-out: 1. Iaşi 35p (golaveraj: 11-9), 2. CFR 33p (20-7), 3. Craiova 33p (13-9), 4. Concordia 28p (15-11), 5. Botoşani 28p (18-16), 6. Voluntari 22p (11-19), 7. ACS Poli 20p (9-21), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.