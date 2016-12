CSO Ovidiu va juca barajul de promovare în Liga a II-a la fotbal

Datorită rezultatelor directe din meciurile cu Rapid II Bucureşti, 1-1 în deplasare şi 0-0 acasă, CS Orăşenesc Ovidiu avea nevoie de un singur punct în ultima etapă, acasă cu Unirea Slobozia, pentru a încheia campionatul Ligii a III-a pe poziţia secundă. Iar jucătorii antrenaţi de Cătălin Anghel şi-au atins obiectivul: meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar victoria giuleştenilor, 2-1 cu Viitorul Însurăţei, a fost inutilă. Partida a început cu o mare ocazie a oaspeţilor, însă Popa l-a blocat excelent pe Panait, în careul mic. În continuare, Ovidiu s-a instalat la cîrma jocului şi a dominat pînă la final, însă Curumi (min. 20 şi 58), Agafiţei (min. 45) şi I. Florea (min. 69) au ratat incredibil, menţinînd suspansul pînă la final. Au evoluat pentru gazde: C. Popa - I. Drăgoi, Răvoiu, N. Niţă, Şuta - Niţescu (85 Evdochin), I. Florea, Pleşa, Boraş - Agafiţei (89 Ciuciuleacă), Curumi.

„Cînd am început campionatul, nu am avut ca obiectiv promovarea, ci să fim acolo sus. Ne-am văzut însă de treabă şi am ajuns unde nu ne gîndeam. Acum, că sîntem la baraj, vrem să promovăm! Faptul că vom ceda locul pentru Viitorul Constanţa este un simplu zvon. Intenţia noastră este să mergem la baraj şi să începem campionatul viitor în Liga a II-a”, a declarat Cătălin Ghiţă, preşedintele clubului din Ovidiu. „Nu sînt deloc nemulţumit de meciul cu Slobozia! Am luat punctul care ne asigura locul 2 şi cred că exprimarea băieţilor în teren a fost la înălţime. Cred că a fost o serie foarte puternică, au fost şase echipe care s-au bătut la promovare şi baraj. Mă bucur că am reuşit să terminăm pe locul 2, chiar dacă multă lume nu ne-a dat prea multe şanse. Am avut noroc, conjunctura ne-a dus sus şi am ştiut să profităm de ea. Barajul nu va fi uşor, pentru că nu cunoaştem prea bine adversarele. În primul rînd însă trebuie să ne facem noi jocul, iar dacă vom juca aşa cum am făcut-o în retur, putem spera în continuare”, a spus antrenorul principal Cătălin Anghel.

Drăgoi şi compania vor juca barajul de promovare în Liga a II-a cu ocupantele poziţiei secunde în Seria I şi în Seria a III-a, respectiv Oţelul II Galaţi şi Tricolorul Breaza. Turneul se joacă fiecare cu fiecare, după următorul program: Galaţi - Breaza (10 iunie), Breaza - Ovidiu (14 iunie) şi Galaţi - Ovidiu (17 iunie). Partidele vor avea loc pe teren neutru, prima la Rm. Sărat, iar celelalte două la Buzău. Toate meciurile se joacă de la ora 18.00, iar în caz de egalitate după 90 de minute se execută lovituri de departajare, chiar dacă în clasament fiecare echipă va primi cîte un punct. Motivul: rezultatul la penalty-uri constituie al patrulea criteriu de departajare în cazul în care două sau mai multe echipe vor încheia turneul de baraj cu acelaşi număr de puncte, după rezultatul meciului direct, golaveraj şi număr de goluri marcate.