CSS 1 Constanţa, la a 50-a aniversare

Clubul Şcolar Sportiv nr. 1 din Constanţa, unul dintre cele mai reprezentative cluburi sportive ale judeţului, a împlinit 50 de ani de la înfiinţare. Pe 1 septembrie 1958, la Constanţa, lua fiinţă prima Şcoală Sportivă de Elevi, unitate care în jumătate de secol de existenţă se poate mîndri cu o istorie în care se regăsesc numeroase nume importante ale sportului românesc şi mondial. Cum o astfel de aniversare nu avea cum să fie trecută cu vederea, vineri în cadrul unei conferinţe de presă, actuala conducere, dar şi foşti directori ai clubului (Eugen Simionescu, Victor Albu, Traian Bucovală şi Sorin Popescu) au rememorat momentele petrecute de-a lungul timpului în care au condus destinele Şcolii Sportive nr. 1. Multe dintre acestea se regăsesc şi în cartea lansată tot ieri, „CSS 1 la 50 de ani”, o monografie a întregii activităţi a clubului relatată într-un timp record de Virgil Mocanu. „Documentarea asupra acestei cărţi a durat trei săptămîni, iar scrierea ei două săptămîni. Aşa cum menţionez şi în prefaţă, cartea a fost antamată de actuala conducere în ziua în care Ilie Floroiu îşi sărbătorea onomastica şi perenitatea recordurilor sale naţionale, la 5.000 şi 10.000 m. Cartea este nu numai o schiţă monografică, ci şi o cronică a evoluţiei Clubului Sportiv Şcolar Nr. 1. „Dacă vreţi, un reportaj ceva mai mare privind laboratoarele performanţei sportive la CSS 1 Constanţa”, a spus Mocanu.

Spectacol la Teatrul Naţional “Oleg Danovski”

Cei 50 de ani de la înfiinţare vor fi sărbătoriţi pe 3 decembrie, la Teatrul Naţional “Oleg Danovski”, de la ora 17.00, atunci cînd conducerea clubului a pregătit o aniversare de la care nu vor lipsi cele mai sonore personalităţi ale sportului românesc, dar şi campioni europeni, mondiali şi olimpici ai căror paşi au fost îndrumaţi de profesorii Şcolii Sportive. „La acest eveniment vom oferi medalii jubiliare multiplilor campioni europeni, mondiali şi olimpici, maeştri emeriţi ai sportului, antrenorilor emeriţi, sportivilor juniori medaliaţi la Campionatele Europene şi Mondiale, precum şi directorilor de la CSS 1”, a dezvăluit actualul director al CSS 1, Cristiana Costara. „În ultimi 50 de ani, 40 i-am petrecut la acest club. Data pe care am ales-o pentru aniversare a fost legată de această carte frumoasă. Ne bucurăm că domnul Mocanu a acceptat şi a făcut un efort deosebit ca să o edităm pînă la evenimentul de pe 3 decembrie. Sperăm ca această structură să îşi continue activitatea şi să producă valori şi mai mari în continuare pentru sportul românesc şi mondial”, a spus directorul adjunct al clubului, Mihail Făgărăşan. „Personal datorez foarte mult Clubului Sportiv Şcolar. Am spus mereu că eu am avut două iubiri în viaţă, Clubul Sportiv Şcolar şi Hidrotehnica. Aş vrea să menţionez faptul că actuala conducere a clubului a demonstrat calităţi manageriale deosebite, atît pentru organizarea acestui eveniment, cît şi în întregul proces educaţional”, a declarat şi Traian Bucovală, cel care s-a aflat în funcţia de director al clubului în perioada 1990-1997.