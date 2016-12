CSU Metal Galaţi a cucerit al treilea trofeu

CSU Metal Galaţi poate visa din nou la event după ce ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, a cucerit pentru a treia oară consecutiv Cupa României. La fel ca şi în ediţia precedentă, gălăţencele au îngenunchiat în actul final pe Dinamo Bucureşti, deşi de pe banca Metalului a lipsit antrenorul principal Zoran Terzic, care a preferat să urmărească şi această partidă din tribune, fiind încă nerefăcut după operaţia suferită la picior. Acest lucru nu le-a oprit însă pe elevele sale să se impună din nou categoric în faţa rivalei din ultimele două sezoane, cîştigînd partida cu 3-0 (25-22, 25-18, 25-19). Debutul partidei a aparţinut însă bucureştencelor, care încurajate parcă de prezenţa în sală a noului preşedinte de la Dinamo, Elisabeta Lipă, au început în forţă primul set, 4-1 şi 7-3. Ivana Djerisilo a forţat serviciul, iar tabăra dinamovistă a scîrţîit la preluare, gălăţencele revenind la conducere după primul time-out tehnic şi trecîndu-şi în cont primul set, 25-22. Odată intrate în joc, nimic nu le-a mai putut opri pe “galacticele” lui Terzic din drumul spre cîştigarea trofeului, Djerisilo & co oferind un adevărat recital voleibalistic în următoarele două seturi, cîştigate cu 25-18 şi 25-19. „CSU Metal Galaţi a fost mult peste valoarea echipei Dinamo. Nu pot să spun că ne dorim mai mult de la campionat, pentru că am venit de doar trei zile în fruntea clubului”, a declarat actualul preşedinte al CS Dinamo, Elisabeta Lipă. „Mereu s-a spus că nu avem adversar în campionat, însă noi ne luăm în serios fiecare adversar. Ne doream să facem lucruri mult mai bune şi în Liga Campionilor, dar din păcate am avut şi ghinion. Nu vom petrece foarte mult. Sîmbătă şi duminică avem două partide cu Ştiinţa Bacău şi vrem să cîştigăm ambele meciuri de la noi”, a spus Alina Albu. „Deşi scorul a fost 3-0 pentru noi, nu a fost un meci foarte uşor. Este bine că am revenit rapid în joc şi am cîştigat întîlnirea cu ele. Cred că prin acest meci am arătat de ce este atît de frumos voleiul”, a declarat căpitanul Metalului, Ivana Djerisilo. „Ştiam că Dinamo va pune probleme, iar în primul set s-a văzut acest lucru. Am avut un înceut mai slab dar pe parcurs ne-am revenit. Urmează să cîştigăm şi campionatul”, a avertizat centrul gălăţean Nneka Onyejekwe. „Am jucat un meci tare, în care Dinamo ne-a arătat că este o echipă puternică în primul set. Ne bucurăm pentru această cupă, însă acum ne gîmdim şi la campionat pentru că nu avem decît două zile să ne relaxăm pînă la meciurile cu Bacău”, a spus şi cel care l-a înlocuit pe Terzic pe banca tehnică, secundul Branko Kovacevic. Au evoluat - Metal Galaţi: Dirickx - Malagursky, Onyejekwe, Albu, Martinez, Djerisilo şi Filipova - libero; Dinamo: Dugandzic - Szekelyova, Marcovici, Sokolova, Hîncu, Hatinova şi Cigic - libero; a mai evoluat: Irina Radu. Au arbitrat: Angeluş Cotoanţă (Bucureşti) şi Alin Mateizer (Ploieşti).