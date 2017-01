CSU Metal Galaţi nu a produs surpriza

Campioana României la volei feminin, CSU Metal Galaţi, a irosit, aseară, ultima şansă de a se califica în faza următoare a Ligii Campionilor. Aflată pe ultima poziţie în Grupa C a Ligii Campionilor, cu 5 puncte, elevele lui Zoran Terzic erau condamnate să învingă la Istanbul, pe VakifBank, pentru a mai spera la calificare. Penultimul meci pentru gălăţence în Grupa C s-a încheiat însă cu o înfrîngere, 1-3 (25-22, 25-27, 14-25, 24-26), deşi debutul meciului pronostica un alt rezultat. După ce au cîştigat primul set, gălăţencele au menţinut ritmul şi în al doilea set, însă erorile la serviciu, unde Djerisilo şi Onyejekwe au greşit frecvent, dar şi preluările deficitare aveau să coste Metalul pe finalul acestuia. În plus, ajutate de arbitrul ucrainian Mykhailo Melnyk, la 25-24 pentru Galaţi, gazdele au revenit şi au egalat situaţia la seturi. În al treilea parţial, gălăţencele au căzut psihic, astfel că destinul Galaţiului în Liga Campionilor atîrna de setul patru. Trupa lui Terzic a avut o răbufnire de orgoliu şi s-a instalat la conducere, 7-1. Din păcate pentru formaţia noastră, a urmat revenirea echipei din Istanbul, care a egalat la 12. Metalul a anulat o primă minge de set şi meci, dar VakifBank a pus capăt partidei printr-un alt punct contestat de galăţence. Aventura gălăţencelor în Liga Campionilor se încheie, ultima partidă, cu Fakro Muszynianka Muszyna, programată marţi, fiind doar una de orgoliu. Pentru CSU Metal Galaţi au evoluat: Miclea - Djerisilo, Onyejekwe, Albu, Molnar, Malagurski şi Filipova - libero. Au mai jucat: Mureşan şi Dumitru. Clasamentul Grupei C, înaintea întîlnirii de azi, dintre Muszyna şi Volley Bergamo, se prezintă astfel: 1.VakifBank 8p, 2. Bergamo 7p, 3. Muszyna 6p, 4. CSU Metal Galaţi 6p. Tot aseară, în manşa tur din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, Dinamo Bucureşti a pierdut, pe teren propriu, scor 0-3 (28-30, 19-25, 19-25), în faţa echipei italiene Vini Monteschiavo Jesi. Antrenorul Marian Constantin a folosit următoarele jucătoare: Szekelyova - Sokolova, Dugandzic, Hatinova, Hîncu, Radu şi Cigic - libero.