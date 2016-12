CSU Neptun a pierdut ultimul amical al anului

În ultima partidă amicală din acest an, disputată la cea de-a treia ediţie a Memorialului “Constantin Tiţa“, CSU Neptun Constanţa a fost învinsă, scor 29-25 (18-11), de Corona Braşov. Ca şi în precedentele partide de la acest turneu, cu Oltchim Rm. Vîlcea şi HCM Roman, fetele pregătite de Florentin Pera au început bine meciul, dar au greşit din nou în finalurile de repriză, dând ocazia adversarelor să se desprindă decisiv pe tabelă. După 18-11 la pauză pentru braşovence, CSU Neptun a dovedit că are puterea de a reveni în joc, echilibrând partida şi fiind chiar aproape de a răsturna situaţia de pe tabelă. Din păcate, la scorul de 27-25 pentru Braşov, CSU Neptun a fost privată de două aruncări de la 7 m într-un moment când evolua şi în superioritate numerică. Corona a depăşit cu bine momentul şi a câştigat cu 29-25.

„Sunt mulţumit în mare parte, dar mai avem de pus la punct destule lucruri, în special la repliere şi în faza de apărare. S-a cunoscut şi absenţa lui Iovănescu care s-a resimţit după cele două jocuri din prima zi şi nu am mai dorit să o forţăm, mai ales că venea şi după o perioadă de accidentare. Am avut însă spirit de luptă, determinare şi cu puţină atenţie am fi putut mai mult în ultimul meci. La minusuri am trecut şi aruncările de la şapte metri, pentru că am ratat foarte mult din această situaţie. Important este însă că nu am fost cu nimic inferiori în faţa Romanului şi Braşovului, iar prestaţia portăriţei Yana Sitenko a fost bună. Trebuie să mai lucrăm şi la momentele de superioritate pentru că astfel de situaţii pot face diferenţa într-o partidă“, a declarat antrenorul Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko şi Cîrstea - câte 6g, Arfir şi Roiban - câte 3g, Ionescu şi Dincu - câte 2g, Toma, Mărginean şi Rusali - câte 1g. Echipa constănţeană a intrat în vacanţă până pe 2 ianuarie, când este programată reunirea lotului. Tot atunci se va alătura lotului şi noua achiziţie, Renata Ghionea.

În ultimele partide: Oltchim Rm. Vîlcea - Corona Braşov 37-28 şi Oltchim - HCM Roman 40-30. Clasament final: 1. Oltchim 6p, 2. Corona Braşov 4p, 3. HCM Roman 2p, 4. CSU Neptun 0p.