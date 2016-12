CSU Neptun a ratat podiumul

12:19:34 / 27 Aprilie 2015

Felicitari, fetelor!

Va multumim pentru ca ati dus Constanta in Final 4, ceea ce nu au reusit echipe cu bugete si loturi mult mai valoroase, cum ar fi Brasovul, Romanul, Braila sau Zalaul. In conditiile in care in ultimii ani bani publici au fost dirijati cu "dedicatie" doar catre anumite initiale de echipe, din motive care le stim foarte bine, performanta este deosebita. Mult succes in campionat si contati mai departe pe sprijinul suporterilor adevarati ai handbalului feminin din Constanta. Hai Neptunul!