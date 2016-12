CSU Neptun a remizat la Ploieşti

13:26:21 / 22 Mai 2014

Sponsorizari de vara

NORMAL! Se apropie sezonul pe litoral iar seriile pentru fam.arbitrilor si CCA ul FRH sunt facute la Flora in Mamaia. Daca se termina lucrarile -santier, altfel o sa-i mute mai la nord in resorturi, in serii-serii cu catel si purcel vor veni hotii la drumul mare cu fluier in gura..