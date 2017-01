CSU Neptun a rezistat doar o repriză la Brașov

11:08:17 / 26 Ianuarie 2015

Pacat...

Aproape deja-vu meciul de la…Baia Mare din tur : am condus cu 2 goluri la pauza si am pierdut la 13! Se vede ca fetele joaca bine atit timp cit au “benzina”, dar e clar ca nici ele nu sint roboti…ce bine ne-ar prinde inca cel putin 1-2 jucatoare, fiindca macar in aceste doua reprize foarte bune contra Brasovului si Baii Mari fetele noastre au aratat ca au valoare de Liga Nationala.