CSU Neptun adună puncte pentru play-out

Lupta pentru evitarea retrogradării în acest sezon în Liga Națională de handbal feminin este mult mai echilibrată, punctele obținute în sezonul regulat având o importanță mult mai mare în a doua parte a campionatului. În play-out, echipele clasate pe locurile 9-14 își vor păstra punctele obținute în meciurile directe după primele 26 de etape. Cu succesul de duminică, 25-22 cu HCM Rm. Vâlcea, CSU Neptun Constanța are în acest moment 13 puncte în clasamentul pentru play-out, iar speranțele ca numărul acestora să crească după meciurile cu CSM Slobozia (pe teren propriu) și U. Cluj (în deplasare), ambele cu șanse mari de a evolua tot în play-out, sunt destul de mari. „Sunt convins că și Vâlcea (n.r. - locul 9 cu 23p, la unul singur de play-off) va juca în play-out. Ne-am luptat cu atât mai mult pentru puncte, care sunt cu atât mai importante. Mai sunt destul de puține etape, mai puține puncte în joc, astfel că orice punct câștigat este foarte important în acest moment”, a declarat antrenorul principal al echipei constănțene, Ion Crăciun. Tehnicianul Neptunului se declară mai liniștit și în privința liniei de 9 m, după venirea interului Adriana Stoian. „Stoian este o jucătoare pe care vrem să o integrăm cât mai repede. Este foarte greu să reușești acest lucru în câteva zile. Nu ai cum să simți rapid colegele în teren, combinațiile echipei. Noi nu avem multe valori și trebuie să câștigăm ca grup”, a mai spus Crăciun.

Acum antrenor la HCM Rm. Vâlcea, constănțeanul Dumitru Muși, unul dintre cei mai vechi și experimentați tehnicieni din Liga Națională, este de părere că, deși nu mai reprezintă forța din urmă cu mai mulți ani, Constanța are o echipă de handbal feminin care poate pune probleme oricui. „Constanța are niște jucătoare cu calități și o forță a grupului pe care mereu trebuie să o iei în seamă, de care să ții cont. Victoriile sunt împărțite și, deși pare paradoxal, plusează Slobozia, cu succesul de la Cluj. O altă posibilă participantă în play-out, la fel ca și noi. Dacă Tg. Mureș are șanse mai puține, lupta pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil se va da între toate celelalte echipe. Toate formațiile vor porni cu șanse egale și cred că echipele care vor ști să joace în deplasare vor evita retrogradarea”, a mărturisit antrenorul Dumitru Muși.