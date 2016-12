CSU Neptun află abia azi programul meciurilor de la Sibiu!!!

13:23:56 / 02 Iunie 2014

@ 1

Valcea ar fi trebuit sa retrogradeze direct si nici sa nu mai ajunga la baraj, daca anumite persoane (se stiu ele care) n-ar fi hotarat ca trebuie sa ramana in prima liga...iar cand le-am batut in 3 meciuri din 4, iar in ultimul Neptunul era cu jumatate de echipa accidentata, atunci chiar ca nu ar trebuie sa comenteze nimeni, dar asa-i in tenis, gura pacatosului...