CSU Neptun, aproape de o mare surpriză

d.le nu te stradui sa-i explici individului de la nr.12 ceva despre performanta. acest individ are ceva cu craciun nu cu handbalul, candva l-a dat afara, l-a inlaturat de la echipa si acum il injura pe forumuri, in fata nu-i poate spune, s-a simtit nedreptatit cine stie ce are pe suflet. stim cum este craciun, nu menajeaza pe nimeni in antrenamente si jocuri si atunci e normal sa-si faca dusmani din fosti (foste)jucatoare mediocre ce n-au putut sa se ridice la nivelul si valoarea celor antrenati de craciun.eu stiu ca nu sunt putini ce-l apreciaza pentru seriozitate exigenta si cunostinte in meseria lui. acest ''eu'' dupa cum jigneste(cioban), clar are ceva pe suflet(fie la el acolo). nu m-ar mira sa fie chiar acest asa numit director baiceanu. eu am insa o mare nelamurire...cum a ajuns acest baiceanu sa fie director la acest club? cine l-a numit si pe ce criterii? in afara de ce spune antrenorul (intr-adevar nu este admisibil sa pleci in concediu cand echipa nu are rezolvate problemele de participare in competitie) eu cred ca un director executiv ar trebui sa fie un om cu experienta, om care sa aduca sponsorizari sa se ocupe de marketingul clubului nu un neica nimeni ce-si plimba ouale intr-un audi si-i pute totul in jur, inganfat si infumurat. cine i-a pus o pila la conducerea umc-ului? este interesant sa aflam.