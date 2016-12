CSU Neptun are nevoie de două victorii

După 18-23 în Bănie, cu SCM Craiova, în prima partidă din play-out-ul Ligii Naţionale de handbal feminin, CSU Neptun Constanţa speră să câştige partidele de sâmbătă (ora 18.30) şi duminică (ora 16.00, dar meciul nu se va mai disputa în cazul care formaţia olteană se va impune sau va remiza în partida de sâmbătă), din Sala Sporturilor. Jucătoarele pregătite de Ion Crăciun şi Florin Cazan au nevoie de două victorii pentru a merge în turneul locurilor 7-9 şi a scăpa astfel de orice emoţie în privinţa retrogradării. Orice alt rezultat califică echipa olteană, pregătită de Aurelian Roşca. „După meciul de la Craiova, arbitrii ne-au lăsat cu trei jucătoare mai puţin. Ne prezentăm şi vom vedea ce putem obţine din aceste jocuri. Chiar dacă am avea doar zece la sută şanse de victorie, tot am încerca să facem tot ce depinde de noi să câştigăm. Ne vom “bate” cu ele până la final. Eu mereu am spus că nu ştiu ce caută Craiova în acest play-out, pentru că au un lot de play-off. Dar, dacă au ajuns aici, poate că pot ajunge şi mai jos...”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Neptunul se confruntă, din păcate, cu unele probleme de efectiv, Enescu, Sheiko şi Tămaş fiind accidentate.

Vineri, într-o partidă din play-off-ul LN, Corona Braşov - U. Jolidon Cluj 34-26 (29-28 în primul joc). Corona Braşov se alătură astfel formaţiilor HCM Baia Mare şi Dunărea Brăila în turneul locurilor 1-3, în care se va decide campioana. În play-out se dispută meciurile CSM Bucureşti - HCM Rm. Vîlcea (26-20 în primul joc; sâmbătă - ora 17.00, duminică - ora 17.00) şi CSM Cetate Deva - CSM Ploieşti (32-27 în primul joc; sâmbătă - ora 18.00, duminică - ora 19.00).