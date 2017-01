CSU Neptun continuă lupta pentru supraviețuire

11:39:31 / 14 Ianuarie 2015

Nea Jane,

spune-i, dom'le, lui Anto (Ivan) sa traga de la 9 metri - fizic are, detenta are, dar nu trage !- care-i treaba, ii e frica sau ce ? - duminica a tras doar de vreo 3-4 ori din 100 de faze in care a sarit, dar ba a aterizat inapoi cu mingea in mana, ba a incercat sa dea pase - cand a tras, e drept ca a si gresit, dar a si marcat - un inter trebuie sa traga la poarta in primul rand, nu ?