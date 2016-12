CSU Neptun dispută ultimul meci amical

Sâmbătă, de la ora 10.50, la Sala Sporturilor, CSU Neptun Constanţa încheie şirul jocurilor de pregătire dinaintea reluării Ligii Naţionale de handbal feminin cu o partidă împotriva formaţiei Unirea Slobozia (locul 4 în Seria 1 a Diviziei A). O ultimă ocazie pentru antrenorul Florentin Pera de a-şi vedea la lucru jucătoarele înaintea meciului cu SCM Craiova, din etapa a 9-a a LN, programat pe 14 ianuarie.

„Era necesar să mai disputăm un meci pentru a putea să o integrăm cât mai bine şi pe Renata Ghionea. Ne-am dorit un adversar care să ne dea o replică bună, dar în acelaşi timp să ne putem face şi jocul, să punem la punct detaliile care au mai rămas“, a declarat directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe. „Meciul cu SCM Craiova se anunţă foarte dificil. Craiova are în componenţă câteva jucătoare cu multă experienţă, iar în această pauză competiţională au reuşit câteva rezultate cu totul neaşteptate în partidele de verificare. Tocmai de aceea trebuie să pregătim cât mai bine acel meci, iar întâlnirea cu Slobozia este o bună oportunitate de a ne mai corecta din greşeli, mai ales în faza defensivă“, a precizat şi antrenorul Florentin Pera. În ceea ce priveşte programul de pregătire din perioada următoare, CSU Neptun îşi va relua antrenamentele la începutul săptămânii viitoare, dar luni şi marţi acestea vor fi efectuate la sala din Medgidia. „Este singura sală din judeţ care mai are parchet. La Sala Sporturilor nu ne putem antrena în aceste două zile, deoarece se va monta suprafaţa de joc pentru Liga Campionilor la volei feminin“, a explicat Alexe. În altă ordine de idei, conducerea CSU Neptun a definitivat şi contractul portăriţei ucrainience Yana Sitenko, aceasta semnând o înţelegere valabilă până la finele sezonului cu drept de prelungire din partea formaţiei de pe litoral. Născută la Luhansk, pe 19 aprilie 1989, Sitenko (1,86 m) a evoluat ultima oară la HC Dnepryanka Kherson (echipă calificată în optimile Challenge Cup), formaţie de unde provine o altă handbalistă a Neptunului, Alla Sheiko. „Mă bucur că am făcut acest pas important în cariera mea. Campionatul României este foarte puternic. Sper să confirm încrederea acordată, iar evoluţiile mele să mă ajute să-mi împlinesc visul de a fi convocată la echipa naţională“, a declarat Sitenko.