CSU Neptun, evoluţie curajoasă la Cupa “Dunărea“

CSU Neptun Constanţa a debutat, ieri, la a II-aa ediţie a Cupei “Dunărea“ la handbal feminin, turneu care se desfăşoară în această perioadă la Brăila şi la care mai participă echipa gazdă Dunărea (locul 3 în Liga Naţională), Oţelul Galaţi (locul 2 în LN), CSM Ploieşti (locul 6 în LN) şi CSM Unirea Slobozia (Divizia A). În primul meci, CSU Neptun a întâlnit pe CSM Ploieşti, în faţa căreia a cedat, la mare luptă, scor 27-31 (12-15). Golurile echipei constănţene au fost marcate de Cîrstea 6, Mărginean şi Roiban - câte 5, Dincu 4, Arfir şi Neag - câte 3 şi Toma 1.

„Un joc bun, chiar dacă am început mai timorat. Am evoluat curajos, mai ales că ne-au lipsit trei jucătoare de bază, Iovănescu, Sheiko şi Rusali. Ultima a acuzat unele dureri înaintea partidei şi nu am dorit să riscăm o accidentare. Din păcate în finalul meciului arbitrajul a stricat jocul, nu ne-a dat un 7 m, fază la care am fost şi eliminat. Am şi ratat însă un 7m, un contraatac şi alte câteva situaţii foarte bune în finalul întâlnirii. O repriză a doua foarte bună pentru noi. Noi am venit să ne pregătim cât mai bine şi mai puţin de a urmări rezultatele. Obiectivul este de a da posibilitatea tuturor jucătoarelor de a evolua, de a forma un colectiv cât mai bun. Şi jucătoarele tinere din lot au lăsat senzaţia că pot mai mult. Este bine pentru această perioadă în care ne aflăm cu pregătirea“, a declarat antrenorul principal al CSU Neptun, Florentin Pera.

Alte rezultate: Dunărea Brăila - CSM Ploieşti 34-25, CSM Ploieşti - Oţelul Galaţi 37-33, Dunărea Brăila 2 - Unirea Slobozia 32-27. CSU Neptun va disputa astăzi alte două partide: cu Oţelul Galaţi (de la ora 11.00) şi cu Dunărea Brăila (de la ora 17.00).