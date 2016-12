CSU Neptun își dorește punct(e) la Rm. Vâlcea

Învinsă pe teren propriu de HCM Roman, scor 20-14, CSU Neptun Constanța speră să-și refacă moralul în etapa a 6-a a Ligii Naționale de handbal feminin, când va întâlni, duminică, de la ora 11.00, în deplasare, pe HCM Rm. Vâlcea. Un duel echilibrat, între două formații care s-au duelat de nu mai puțin de patru ori în stagiunea trecută, constănțencele impunându-se de trei ori: 19-17 și 24-16 la Constanța și 33-32 la Rm. Vâlcea. Gazdele au câștigat un singur joc direct, 26-17, dar acela a fost și cel mai important, trimițând atunci echipa de pe litoral la barajul de menținere în primul eșalon. De atunci, ambele formații au suferit schimbări importante în cadrul loturilor, Rm. Vâlcea investind mai mult în transferuri, în timp ce Neptunul a pierdut patru jucătoare importante. Va fi, în plus, un nou duel între Dumitru Muși (Rm. Vâlcea) și Ion Crăciun (CSU Neptun), primul fiind neînvins în ultimele două meciuri de campionat (27-21 cu CSM Ploiești și 27-27, în deplasare, cu Cetate Deva). „Vâlcea are ceva probleme de omogenizare și poate că vom avea mai mult curaj, mai ales că nu avem nimic de pierdut. Am mai câștigat la Vâlcea, dar atunci aveam un joc pe care doream să-l construim și ne-am impus la un gol. Duminică va fi un meci important pentru ambele echipe. Ne vom bate pentru punctele puse în joc”, a declarat antrenorul principal al Neptunului, Ion Crăciun.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă: Mureșul Tg. Mureș - HCM Baia Mare (ora 14.00, Digi Sport 1); duminică: CSM București - CSM Cetate Deva (ora 11.00, Digi Sport 2), Dunărea Brăila - CSM Ploiești (ora 11.00), HC Zalău - SCM Craiova (ora 11.00), Unirea Slobozia - U. Cluj (ora 11.00); luni: HCM Roman - Corona Brașov (ora 18.00, Digi Sport 2).

Clasament: 1. CSM București 15p (golaveraj: 161-98), 2. Corona Brașov 15p (148-104), 3. HCM Baia Mare 12p (158-121), 4. Dunărea Brăila 12p (147-126), 5. HCM Roman 10p (120-113), 6. HC Zalău 9p (137-137), 7. SCM Craiova 9p (105-112), 8. Slobozia 6p (120-138), 9. HCM Rm. Vâlcea 5p (120-121), 10. Cetate Deva 4p (131-153), 11.CSU NEPTUN CONSTANȚA 3p (113-130), 12. U. Cluj 2p (140-173), 13. CSM Ploiești 0p (104-137), 14. Mureșul Tg. Mureș 0p (113-154).