CSU Neptun, în fața primei victorii din acest an

După 22-22 cu CSM Cetate Deva în urmă cu o săptămână, CSU Neptun Constanța va întâlni duminică, de la ora 12.00, tot la Sala Sporturilor, pe Mureșul Târgu Mureș. O partidă în care constănțencele vor porni cu prima șansă, o situație cu care nu s-au mai întâlnit niciodată în acest sezon. Oaspetele nu au reușit să câștige niciun punct în actuala stagiune, însă nu au lăsat o impresie rea în multe dintre partide, în care au cedat la limită. Chiar dacă, numeric, CSU Neptun suferă în continuare, antrenorii Ion Crăciun și Florin Cazan pot măcar să se bazeze pe două portărițe până la finalul sezonului. În plus, evoluția bună din meciul cu Deva oferă încredere că duminică se poate obține primul succes din acest an, unul care ar oferi Neptunului mai multe șanse în lupta pentru menținerea în primul eșalon. „Nu știu dacă se poate spune că Tg. Mureș este cel mai accesibil adversar. În primul rând, este o echipă din Liga Națională. Au reușit foarte multe meciuri, în special în deplasare, în care au pierdut foarte greu. Nu este de glumit cu Tg. Mureș, pentru că nu are ce pierde“, consideră antrenorul principal Ion Crăciun.

Vineri, în primul meci al etapei, CSM București a învins, în deplasare, pe Unirea Slobozia, scor 29-24. Partidele CSM Cetate Deva - Corona Brașov și HC Zalău - Dunărea Brăila au avut loc după închiderea ediției. Celelalte întâlniri ale rundei se vor desfășura duminică: SCM Craiova - HCM Roman (ora 12.30, Digi Sport 3), U. Cluj - HCM Rm. Vîlcea (ora 14.15, Digi Sport 3), CSM Ploiești - HCM Baia Mare (ora 20.30, Digi Sport 3). Clasament: 1. HCM Baia Mare 39p, 2. CSM București 38p, 3. Corona Brașov 35p, 4. SCM Craiova 33p, 5. HCM Roman 26p, 6. Dunărea Brăila 24p, 7. CSM Ploiești 18p, 8. HCM Rm. Vâlcea 17p, 9. Zalău 16p, 10. Cetate Deva 14p, 11. Unirea Slobozia 11p, 12. CSU NEPTUN CONSTANȚA 10p, 13. U. Cluj 8p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.