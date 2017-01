CSU Neptun, învinsă la Deva

13:30:10 / 11 Mai 2015

Neptun

Ce inseamna sa nu ai bani si sa nu poti avea mai multe jucatoare in lot : cu rezultatele la pauza de pana acum am fi avut vreo 10-15 puncte mai mult decat acum, dar fiindca nu poti sa odihnesti titularele din lipsa de rezerve, am pierdut aiurea niste meciuri si puncte - pacat, dar asta e, acum urmeaza cele trei meciuri importante in care ne trebuie neaparat trei victorii.