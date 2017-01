CSU Neptun joacă barajul

La capătul unui sezon zbuciumat, CSU Neptun Constanţa a evitat retrogradarea directă, graţie victoriei obţinută sâmbătă, pe teren propriu, 30-29 cu U. Jolidon Cluj, în etapa a 26-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, ultima din sezonul regulat. Ajutate de faptul că oaspeţii au venit la Constanţa fără trei jucătoare de bază, Senocico, Chintoan şi Holhoş, constănţencele s-au ridicat la nivelul vicecampioanei şi au condus la pauză cu 15-14. Mai mult, în repriza secundă, gazdele s-au distanţat pe tabela de marcaj, ajungând la un avantaj de cinci goluri, 29-24, cu cinci minute înainte de final. Relaxarea şi-a spus însă cuvântul, iar oaspetele s-au apropiat periculos, dar CSU Neptun a obţinut cele două puncte vitale, asigurându-şi prezenţa în barajul pentru menţinerea în prima ligă.

„Terminăm sezonul cu regretul că nu am reuşit să ne clasăm mai sus, după ce am făcut jocuri foarte bun în faţa echipelor de top, dar ne-am încurcat în meciurile cu echipele mici. Obiectivul pentru acest sezon a fost îndeplinit pe jumătate în acest moment, dar dacă ne prezentăm la baraj aşa cum am făcut-o în ultimele etape, nu cred că ne poate învinge vreo echipă din liga secundă”, a declarat antrenorul echipei constănţene, Florentin Pera. „Pentru noi a fost un meci de vacanţă, pentru că aveam asigurat locul secund”, a spus tehnicianul clujean Gheorghe Covaciu. Marcatoare: Enescu 9g, Sheiko, Iovănescu şi Cîrstea - câte 5g, Mărginean 2, Ionescu, Roiban, Arfir şi Dinicu - cîte 1g - pentru CSU Neptun, respectiv Dincă 7g, Ivan 6g, Tivadar şi Tetean - câte 5g, Florea 2g, Vădineanu 1g - pentru U. Cluj.

Rezultatele etapei - sâmbătă: CSU Neptun Constanţa - U. Jolidon Cluj 30-29, Cetate Deva - Corona Braşov 19-25, SCM Craiova - HCM Roman 27-25, CSM Baia Mare - CSM 2010 Bacău 31-25; CSM Ploieşti - CSM Bucureşti 29-32, Oţelul Galaţi - Oltchim Rm. Vîlcea, 28-35. Meciul HC Dunărea Brăila - HC Zalău a fost amânat.

Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 50p, 2. U. Jolidon Cluj 40p, 3. Dunărea Brăila 36p - 25 jocuri, 4. HC Zalău 33p - 24j, 5. Oţelul Galaţi 27p, 6. Corona Braşov 26p, 7. CSM Bucureşti 25p, 8. HCM Baia Mare 23p, 9. HCM Roman 22p, 10. CSM Ploieşti 18p, 11. CSU NEPTUN CONSTANŢA 18p, 12. SCM Craiova 16p - 25j, 13. Cetate Deva 14p, 14. CSM Bacău 11p. Echipa ACS Corona Braşov a fost penalizată cu un punct. Formaţiile Cetate Deva şi CSM Bacău au retrogradat în Divizia A, iar echipele CSU Neptun Constanţa şi SCM Craiova vor susţine barajul de menţinere în Liga Naţională.