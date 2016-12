CSU Neptun joacă sâmbătă primul meci oficial al anului

După un tur de campionat sub așteptări, încheiat pe locul 9 în clasamentul Diviziei A la handbal feminin, CSU Neptun susține sâmbătă, de la ora 13.45, primul meci oficial din acest an, după ce formația de pe litoral nu a evoluat în prima rundă a returului, disputată săptămâna trecută. Elevele lui Cristian Bărbulescu joacă în fieful uneia dintre formațiile bune din liga secundă, CSM II București, a doua echipă a campioanei României, în cadrul etapei a 13-a din Seria A a Diviziei A. Chiar dacă sunt cotate cu a doua șansă, constănțencele speră să obțină un rezultat favorabil, mai ales că au avut o pregătire de iarnă bună, cu un cantonament la Cheile Grădiștei, și nu se confruntă cu probleme medicale. „Toate meciurile sunt grele, dar mergem la București cu încredere și optimism. Întâlnim o echipă bună, dar ne-am pregătit bine, am făcut un cantonament util și cred că am progresat față de prima parte a campionatului. De sâmbătă intrăm în sesiune și susținem primul examen”, a spus antrenorul constănțean. Formația de pe litoral va face deplasarea la București în ziua jocului, urmând să revină la Constanța în cursul serii de sâmbătă.

Rezultatele etapei a 12-a: CSU Tîrgoviște - HM Buzău 16-23; HCF Piatra Neamț - HC Activ CSO Plopeni 28-19; CSU Danubius Galați - CS Știința Bacău 37-22; ACS Șc. 181 SSP București - CSM II București 23-31; ACS Spartac București - CSU Știinta București 19-27.

Programul etapei a 13-a: sâmbătă, ora 11.00: CS Știința Bacău - ACS Spartac București; CSU Știința București - CSU Tîrgoviște; HC Activ CSO Plopeni - ACS Șc. 181 SSP București; ora 12.30: HM Buzău - HCF Piatra Neamț; ora 13.45: CSM II București - CSU Neptun. Danubius Galați stă.

Clasament: 1. Danubius Galați 31p (golaveraj: 336-194); 2. CS HM Buzău 31p (340-246); 3. Știința București 24p (303-241); 4. HCF Piatra Neamț 24p (291-237); 5. CSM București II 22p (296-258); 6. HC Activ CSO Plopeni 12p (239-249); 7. Știința Bacău 9p (273-313); 8. Spartac București 7p (217-302); 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 6p (241-318); 10. CSU Tîrgoviște 6p (210-297); 11. ACS Șc. 181 SSP București -6p (56-147) - formație penalizată pentru nerespectare cerințe vârstă.

Citește și:

CSU Neptun încheie cantonamentul montan

Formațiile constănțene de handbal și-au reluat antrenamentele

Ședință de bilanț la CSU Neptun

CSU Neptun luptă pentru evitarea „lanternei roșii”