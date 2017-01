CSU Neptun, la finele unui an cu bucurii, dar şi neîmpliniri

Vremurile când Hidrotehnica şi, mai apoi, chiar CS Tomis Constanţa reprezentau nume sonore pe prima scenă a handbalului feminin românesc au apus demult. Problemele financiare care au dus la retrogradarea echipei în Divizia A, după aproape 30 de ani în primul eşalon, au fost urmate apoi, firesc, de un exod al jucătoarelor de valoare şi se părea că treptat, dar sigur, handbalul feminin constănţean va dispărea. Şi totuşi, Constanţa a avut puterea să revină în elita României, reuşind să câştige ediţia 2012-2013 a Diviziei A destul de categoric. Constănţencele, pregătite de Ion Crăciun şi fostul său elev Florin Cazan, au obţinut 25 de victorii din 26 de partide, chiar dacă din echipa care retrograda cu un an în urmă rămăseseră foarte puţine handbaliste. Dacă tinereţea lotului cu care s-a reuşit promovarea a reprezentat un motiv în plus de satisfacţie, totala lipsă de experienţă şi valoare a primei divizii pentru majoritatea componentelor era un prim semnal de alarmă. Federaţia Română de Handbal a schimbat formatul Ligii Naţionale, a oferit trei puncte la victorie, a stabilit, pe lângă sistemul regulat, şi o fază de play-off şi play-out, astfel că echipele cu bugete reduse şi jucătoare pe măsură se puteau declara... mulţumite. A fost şi cazul Neptunului, care a început greoi sezonul, cu şase înfrângeri consecutive, dar cu speranţe că în play-out lucrurile se vor rezolva. Primul succes a venit pe teren propriu, cu Universitatea Jolidon Cluj, scor 33-25 în etapa a 7-a, însă acesta a fost şi singurul reuşit de echipa de pe litoral în primele nouă etape din acest an.

„A fost un an cu bune şi cu rele. Cu bune pentru că am promovat şi cu rele pentru că nu avem suficientă potenţă financiară pentru a forma un grup de perspectivă, cu mai multe pretenţii în Liga Naţională, care să-şi propună obiective îndrăzneţe în anii următori. A fost cel mai greu an din cariera mea de antrenor, chiar dacă a existat satisfacţia promovării”, consideră antrenorul principal Ion Crăciun.

NU E TIMP DE VACANŢĂ Dacă, la alte discipline, echipele se află în obişnuita vacanţă de sărbători, la handbalul feminin lucrurile stau cu totul altfel. Formaţia constănţeană a reluat deja antrenamentele, pregătind ultimele două etape ale turului Ligii Naţionale, programate la 7 ianuarie, cu HCM Rm. Vâlcea (la Constanţa, ora 19.30, în direct la Digi Sport), şi la 15 ianuarie, în deplasare, cu CSM Ploieşti. Pentru ca, peste alte trei zile, să înceapă... returul.

„Fetele au avut câteva zile libere în preajma Crăciunului, iar de joi am reluat pregătirile la Sala Sporturilor. Vrem să disputăm un meci-şcoală cu echipa de juniori de la CS Năvodari, iar apoi vom încerca să perfectăm şi jocuri de pregătire. Mă mulţumeşte faptul că, la final de an, salariile sunt la zi, dar, din păcate, nu avem şi jucătoare care să mă bucure că luptăm pentru un obiectiv”, a mai precizat antrenorul principal al Neptunului.