CSU Neptun, la primul succes în deplasare

Ultima deplasare din sezonul regulat a adus şi prima victorie pe teren străin pentru CSU Neptun Constanţa. În penultima etapă a Ligii Naţionale, formaţia constănţeană s-a impus greu, dar meritat, scor 33-32 (15-15), pe terenul echipei HCM Rm. Vîlcea, pe care o învinsese şi în tur, la Constanţa, scor 19-17. Şi de această dată partida a fost foarte disputată, ambele echipe aflându-se la conducere pe tabela de marcaj, dar fără a reuşi să se desprindă niciun moment la mai mult de două goluri pe tabelă. Constanţa a gestionat mai bine finalul partidei, a condus cu 31-30 şi apoi 32-31, pentru ca golul victoriei să fie reuşit de Alla Sheiko, dintr-o lovitură de la 7 m, cu cinci secunde înainte de ultimul fluier al sirenei.

„În sfârşit victorie şi în deplasare. Trebuia să ne asigurăm măcar locul 10 şi am reuşit, dar acum ne gândim şi la locul 9, pe care am putea să terminăm în funcţie de anumite rezultate. Îmi pare bine că fetele s-au bătut pentru minge până la final şi astfel am obţinut cele trei puncte. Este adevărat că oricare dintre echipe ar fi putut obţine victoria în acest meci, dar important este că noi am fost cei care am reuşit, mai ales că am jucat în anumite condiţii, cu acest efectiv redus de jucătoare şi cu absenţe pe anumite posturi”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ion Crăciun. Pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko 12g, Ionescu, Tiron şi Toma - câte 5g, Moţei, Enescu şi Mărginean - câte 2g.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Zalău - Cetate Deva 22-17, HCM Roman - Corona Braşov 27-24, CSM Ploieşti - Dunărea Brăila 27-31, CSM Bucureşti - SCM Craiova 25-23. Partida HCM Baia Mare - U. Jolidon Cluj va avea loc miercuri, de la ora 19.45 (Digi Sport). Clasament: 1. HCM Baia Mare 57p, 2. Corona Braşov 49p, 3. Dunărea Brăila 41p, 4. HCM Roman 40p, 5. U. Cluj 36p, 6. HC Zalău 34p, 7. CSM Bucureşti 30p, 8. Cetate Deva 24p, 9. SCM Craiova 19p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 17p, 11. CSM Ploieşti 13p, 12. HCM Rm. Vîlcea 3p.