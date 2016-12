CSU Neptun, locul secund în turneul de la Constanţa

Echipa feminină de handbal CSU Neptun a încheiat cu o înfrângere turneul amical pe care l-a organizat la Constanţa, cedând sâmbătă, scor 27-31 (15-15), în disputa cu HC Dunărea Brăila. A fost însă o partidă care nu a lăsat niciun moment impresia că faţă în faţă s-au aflat o nou-promovată şi o echipă care a terminat pe locul 5 ultima stagiune a Ligii Naţionale. Deşi are foarte multe jucătoare tinere în lot, unele dintre ele urmând să fie la prima aventură în Liga Naţională, CSU Neptun a evoluat extrem de curajos atât în atac, cât şi în apărare. Merită apreciată şi evoluţia portăriţei Mihaelei Petrescu în toate cele trei partide ale turneului, mai ales că lipsa concurenţei ar fi putut să-i scadă randamentul. Neptunul nu s-a speriat de experienţa superioară a jucătoarelor de la malul Dunării, din rândul cărora a lipsit în acest meci extrema Ramona Maier, şi s-a luptat de la egal la egal până spre finalul întâlnirii. După 15-15 la pauză, handbalistele de pe litoral au reuşit chiar să preia conducerea în câteva rânduri în repriza secundă, însă au cedat în final, scor 27-31. Pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko 8g (6x7m), Enescu 7g, Toma 6g, Arfir 3g, Ionescu 2g şi Zlavog 1g. Au mai evoluat: Petrescu, Tiron, Conache, Orşivschi, Lazăr, Vasiliu, Strahan şi Mărginean.

„Au fost partide foarte bune de pregătire, iar cel mai dificil joc a fost cu Brăila. Am făcut câteva greşeli pe final, dar, per ansamblu, a fost un joc bun, din care am aflat ce mai avem de pus la punct. Echipa se prezintă bine momentan, trebuie să se integreze şi jucătoarele tinere, dar cu răbdare putem reuşi. Sper să-mi aducă şi mie o rezervă, pentru că nu voi putea să duc singură toate meciurile”, a declarat Mihaela Petrescu.

Într-o altă partidă disputată sâmbătă: Unirea Slobozia - Ştiinţa Bucureşti 30-21. Clasament final: 1. Dunărea Brăila 6p, 2. CSU NEPTUN CONSTANŢA 4p, 3. Unirea Slobozia 2p, 4. Ştiinţa Bucureşti 0p.