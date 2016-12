CSU Neptun merge optimistă la Ploieşti

Victorioasă în prima etapă din turneul locurilor 10-12, scor 24-16, pe teren propriu, cu HCM Rm. Vîlcea, formaţia constănţeană CSU Neptun abordează cu optimism partida programată astăzi, de la ora 17.00, în deplasare, cu CSM Ploieşti. Gazdele acestui meci traversează o perioadă grea, fiind învinse în prima etapă din acest miniturneu de HCM Rm. Vîlcea, scor 27-19. Un eşec greu de digerat pentru conducerea clubului ploieştean, care a decis să-l demită pe antrenorul Dumitru Muşi, astfel că, până la cooptarea unui nou tehnician, formaţia va fi pregătită de directorul tehnic Mircea Anton. Neptunul poate profita de această situaţie dificilă a Ploieştiului, având în plus şi avantajul moral al partidelor directe din acest sezon: 23-23 - în tur, la Ploieşti şi 33-28 - în retur, la Constanţa. „Ploieştiul are unele frământări, un nou antrenor şi normal că va avea o altă dorinţă, mobilizare. Ne vom juca şansele şi sperăm să câştigăm. Îmi doresc să terminăm cu fruntea sus acest an, iar datorită muncii pe care au făcut-o fetele, avem şanse să rămânem în prima ligă”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ion Crăciun.

Programul de astăzi al partidelor din play-off-ul şi play-out-ul Ligii Naţionale de handbal feminin - play-off, turneul locurilor 1-3: HCM Baia Mare - HC Dunărea Brăila (ora 18.30, Digi Sport 3); turneul locurilor 4-6: HC Zalău - HCM Roman (ora 11.00); play-out, turneul locurilor 7-9: Cetate Deva - SCM Craiova (ora 18.00).