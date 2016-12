CSU Neptun, misiune imposibilă pe terenul campioanei

12:21:01 / 11 Septembrie 2014

pt 3

Eu ti-as propune sa inveti dracului sa scrii. Stiu ca e greu sa-ti depasesti nivelul celor 4 clase, dar ne zgarii la retina cu agramatismul tau. In rest, ia-l acasa pe Craciun daca ti-e asa drag de el, ca-n rest oricum nu-l vrea nici naiba. Daca Baiceanu era pivotul cel schio, jenel ce fel de portar era? :))))) Usier poate. Pt 5 nu trebuie sa fii spcialist ca sa sa vezi valoarea vs nonvaloare. De ce nu isi gaseste ma alta echipa marele, intergalacticul antrenor asta al vostru? Ps. n-am niciun interes, pentru ca nu ma pasioneaza handbalul feminin, cel putin nu ala constantean. Din partea mea poate s-o antreneze si paznicul salii, ca oricum nu se va vedea diferenta :D