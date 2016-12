CSU Neptun, punct preţios în faţa Zalăului

CSU Neptun a mai confirmat încă o dată că este o nucă foarte greu de spart pe teren propriu, nicio echipă de pe podium nereuşind să învingă la Constanţa. Vineri seară, la Sala Sporturilor, elevele lui Florentin Pera au întâlnit cel mai puternic adversar de până acum, HC Zalău, împotriva căruia au obţinut în final un singur punct, scor 24-24 (10-15). În faţa unei formaţii mai experimentate, dar ajutată foarte mult şi de cuplul de arbitri bucureşteni Ionuţ Barbu şi Adrian Manafu, chiar şi cu Gheorghe Tadici în tribune (antrenorul oaspetelor fiind suspendat), CSU Neptun şi-a câştigat respectul suporterilor prin maniera şi atitudinea arătate pe parcursul celor 60 de minute de joc. Zalăul a început mai bine meciul, a condus cu 6-3 (min. 12) şi apoi 9-5 (min. 17), însă fiecare încercare de revenire a Neptunului a fost stopată din faşă de arbitri. Constănţencele au început să se precipite în atac, au lăsat şi în apărare multe spaţii, dar scorul pauzei, 15-10 pentru Zalău, a părut mult prea drastic faţă de ceea ce s-a jucat în primele 30 de minute. Antrenorul Neptunului, Florentin Pera, nu a mai răbdat prestaţia jenantă a fluieraşilor, a cerut explicaţiile cuvenite la pauză, iar răspunsul arbitrilor a venit prompt: cartonaş galben! Maniera de arbitraj a ambiţionat şi mai mult echipa constănţeană, care după pauză a făcut o partidă aproape perfectă. Cursa de urmărire a Neptunului s-a încheiat în min. 43, Andreea Dincu finalizând pentru 18-18, iar cu patru minute înainte de final Andreea Enescu a adus pentru prima oară formaţia de pe litoral în avantaj: 24-23! Zalăul a restabilit egalitatea, Sheiko a avut şansa golului cu 30 de secunde înainte de final, dar s-a încheiat 24-24, un rezultat care aduce un punct mai mult decât meritat formaţiei constănţene.

„Se poate spune că am pierdut un punct. Am demonstrat însă şi acum că ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipă care luptă pentru podium. Este un punct muncit, meritat, iar cu puţină atenţie am fi putut chiar câştiga. Au fost din păcate şi multe faze la care Zalăul a fost favorizată“, a declarat la final antrenorul Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au evoluat: Petrescu (8 intervenţii), Sheiko (2 intervenţii); Sheiko 7g (2x7m), Enescu 6g, Dincu şi Mărginean - câte 4g, Iovănescu 2g, Cîrstea 1g, Rusali, Ionescu, Arfir, Sen. Cea mai bună jucătoare a Zalăului a fost Gabriella Szucs, cu 6g.

Celelalte meciuri ale etapei se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 11.00: Oţelul Galaţi - CSM Bacău; marţi, 28 februarie, ora 17.00: HCM Roman - Corona Braşov, ora 18.00: U. Jolidon Cluj - SCM Craiova şi CSM Ploieşti - Dunărea Brăila, ora 19.00: Cetate Deva - HCM Baia Mare; 7 martie, ora 18.00: Oltchim Rm. Vîlcea - CSM Bucureşti. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 28p, 2. HC Zalău 25p, 3. Oţelul Galaţi 21p, 4. U. Jolidon Cluj 19p (golaveraj: 398-373), 5. Dunărea Brăila 19p (383-358), 6. Corona Braşov 15p, 7. CSU NEPTUN CONSTANŢA 14p, 8. CSM Bucureşti 13p (407-424), 9. HC Roman 13p (393-434), 10. HCM Baia Mare 13p (375-428), 11. CSM Ploieşti 12p, 12. CSM Bacău 9p, 13. Cetate Deva 8p, 14. SCM Craiova 4p.