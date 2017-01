CSU Neptun s-a calificat în sferturile Cupei României

12:36:33 / 22 Ianuarie 2015

Bravo, Neptun !

Felicitari tuturor fetelor pentru aceasta frumoasa victorie ! Bine si pentru Cristina Strahan (poate ar trebui sa evolueze mai mult si in meciurile de campionat) si Andreea Ivan (care poate va trage mai mult la poarta si in meciurile viitoare, fiindca are si detenta si fizic pentru a inscrie mai multe goluri - poate i-a lipsit doar increderea pina acum...). Multa bafta in viitoarele meciuri !