CSU Neptun, schimbată în bine în noul an

Pauza competiţională pare să-i fi priit formaţiei de handbal feminin CSU Neptun Constanţa, aceasta debutând, sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, cu victorie în noul an. Dincolo de succesul clar împotriva formaţiei SCM Craiova, scor 36-25, prestaţia elevelor lui Florentin Pera a fost cea care surprins plăcut. Neptunul a avut, cel puţin în acest joc, o cu totul altă atitudine şi determinare, iar cu acest gen de evoluţii obiectivul va fi mult mai uşor de îndeplinit. Un atac mult mai aşezat, mai răbdător şi o circulaţie mai rapidă a mingii odată cu venirea Renatei Ghionea au făcut ca cele 60 de minute să fie, de departe, cele mai eficiente pentru Neptun în acest sezon. Chiar şi apărarea s-a descurcat bine în multe situaţii, ajutată şi de intervenţiile foarte bune ale Mihaelei Petrescu şi ale debutantei Yana Sitenko.

„Am arătat că suntem o echipă frumoasă, deosebită, cu fete care au învăţat să fie disciplinate. Acest lucru mi l-am şi dorit, să formez un grup unit. Craiova făcuse meciuri bune în pregătire, dar cred că, aşa cum am evoluat astăzi (n.r. - sâmbătă), am fi învins şi adversari de un calibru mult mai mare. Mă gândesc deja la următorul meci cu Oţelul Galaţi, o echipă mult mai puternică, dar putem face o surpriză“, a declarat antrenorul Florentin Pera. Neptunul a transferat puţin dar bine în pauza competiţională, Ghionea şi Sitenko justificându-şi încrederea acordată încă de la primul joc oficial în tricoul echipei de pe litoral. „Renata Ghionea este o jucătoare cu mare experienţă şi cred că s-a văzut şi în acest meci acest lucru. Cu Galaţiul cred că va juca cu şi mai mare ambiţie. Mă bucură şi prestaţia Yanei Sitenko, mai ales că şi ea a debutat pentru formaţia noastră. Îi urez multă baftă în continuare. Aveam mare nevoie de o concurenţă bună pe acest post de portar, foarte important în fiecare echipă. Yana are multe calităţi, este un caracter bun, este tânără şi cu timpul poate deveni o jucătoare de bază“, a mai spus tehnicianul Neptunului. CSU Neptun va evolua miercuri, de la ora 14.00, tot în faţa propriilor suporteri, în cadrul etapei a 10-a a Ligii Naţionale, împotriva ocupantei locului secund, Oţelul Galaţi.