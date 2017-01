CSU Neptun se pregăteşte în efectiv redus

După ce a încheiat sezonul regulat pe un nesperat loc 9, care îi oferă posibilitatea de a juca pe teren propriu două dintre cele trei partide din play-out cu SCM Craiova, formaţia feminină de handbal CSU Neptun îşi continuă pregătirile la Constanţa. Antrenorii Ion Crăciun şi Florin Cazan au, însă, doar nouă jucătoare la dispoziţie în acest moment. Trei dintre componentele lotului de tineret, Bianca Tiron, Alexandra Orşivschi şi Larisa Tămaş, au fost convocate de selecţionerul Seviştean Popa pentru participarea, în perioada 18-20 aprilie, la Reykjavik, alături de Islanda, Slovenia şi Ucraina, la turneul de calificare la Campionatul Mondial din 2014, din Polonia.

„Este foarte greu, pentru că nu avem posibilitatea de a face cum ne dorim antrenamentele. Cu doar nouă jucătoare, suntem forţaţi să facem mai mult individualizare. Vom încerca să luăm câteva junioare de la Clubul Sportiv Şcolar pentru a completa lotul în această perioadă. Vom vedea dacă se va putea. Am primit invitaţii pentru diverse meciuri amicale, însă cu un efectiv atât de redus nu putem merge”, a declarat antrenorul Ion Crăciun. CSU Neptun va participa în perioada 23-27 aprilie şi la Cupa României, care în acest an va avea loc la Tîrgovişte. Constănţencele vor întâlni, în optimile de finală, pe Universitatea Jolidon Cluj. „Probabil că Tiron, Orşivschi şi Tămaş vor reveni la echipă abia cu o zi înainte de meci. Partida cu Jolidon poate fi folosită ca o bună verificare înainte de play-out, când vom lupta pentru principalul obiectiv, rămânerea în primul eşalon. Ar fi fost foarte bine dacă play-out-ul ar fi avut loc imediat după încheierea sezonului regulat, pentru că ajunsesem într-o formă sportivă bună, echipa începuse să câştige. Această pauză nu ne ajută”, a mai precizat antrenorul principal al Neptunului. Meciurile cu SCM Craiova din play-out vor avea loc în perioada 7-11 mai. Primul joc se va disputa în Bănie (7 mai), iar următoarele două, la Constanţa (10 şi 11 mai). De ieri, echipa olteană are un nou antrenor principal, Aurelian Roşca, fost tehnician la Oltchim Rm. Vîlcea şi secund la naţională.