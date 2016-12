CSU Neptun surprinde plăcut în LN

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa are un început foarte bun de an, reuşind să câştige şapte puncte în primele patru etape. Două victorii, cu HCM Rm. Vîlcea şi CSM Bucureşti, un rezultat de egalitate, în deplasare, cu CSM Ploieşti şi un singur eşec, pe terenul celei mai puternice formaţii din campionat, HCM Baia Mare, au consolidat locul 10 în clasament pentru echipa constănţeană. În plus, dorinţa antrenorului Ion Crăciun de a aborda play-out-ul de pe locul 9 nu mai pare atât de greu de realizat. Handbalistele de la CSU Neptun încep să pună tot mai multe probleme oricărui adversar, iar lipsa de experienţă este compensată de omogenitate şi dorinţa de a se autodepăşi. „Am început binişor acest an. Jucătoarele au mai mare încredere în ele, se bat mai mult pentru victorie, iar acest lucru se vede pe teren. Acest lucru le-am şi spus mereu, să lase emoţiile deoparte, indiferent de adversar, şi să facem ce lucrăm la antrenamente. Am plecat în competiţie ca outsideri, valoric suntem echipa cotată ca ultima în clasament. Ca şi handbal, am început să arătăm ceva şi să câştigăm şi cu echipe mai bine cotate”, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun, miercuri seară, după victoria, scor 29-25, cu CSM Bucureşti.

Sâmbătă, în etapa a 14-a a Ligii Naţionale, formaţia de pe litoral va întâlni, în deplasare, pe HCM Roman, echipă pregătită de fostul antrenor al Neptunului, Florentin Pera. „Aşa cum se spune, următorul meci este cel mai greu. Avem o deplasare grea la Roman, unde sperăm la un rezultat bun, iar apoi va urma partida de pe teren propriu cu Zalăul, când vom juca doar pentru victorie”, a precizat şi Andreea Enescu, handbalista cu cea mai mare experienţă din lotul Neptunului.