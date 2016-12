CSU Neptun, tot mai aproape de Liga Naţională

Handbalistele pregătite de Ion Crăciun au bifat, duminică, a 20-a victorie stagională din 21 posibile şi conduc cu un avans de cinci puncte în ierarhia Seriei A a Diviziei A la handbal feminin. Principala contracandidată la promovare, CSM Unirea Slobozia, a câştigat în ultima rundă, scor 43-18, pe teren propriu cu Spartac Bucureşti, însă inconstanţa din acest retur pare să le fi compromis orice speranţă de a reprezenta Ialomiţa în Liga Naţională. CSU Neptun Constanţa are drumul deschis şi doar de prestaţia elevelor lui Ion Crăciun va depinde revenirea în elita handbalului feminin românesc. Sheiko şi compania îşi pot asigura promovarea cu două etape înainte de final, dar pentru acest lucru au nevoie de evoluţii mult peste cea arătată în ultimul meci cu Ştiinţa Bacău, câştigat cu 31-29. Împotriva unei echipe care, cu excepţia portăriţei (n.r - 26 ani), are un lot format din jucătoare născute după 1990, Neptunul a arătat, din păcate, că mai are mult de muncit pentru a face faţă unei competiţii mult mai puternice în sezonul următor.

„Ne-am apropiat şi mai mult de Liga Naţională, dar m-ar fi bucurat să facem un joc frumos, la adevărata valoare a echipei. Când au luat jucătoarele meciul pe cont propriu şi-au arătat fiecare nivelul. Greşeli tehnice, greşeli în atac, greşeli în apărare. Poarta ştiam că este de un nivel mediocru”, a spus la finalul meciului antrenorul Ion Crăciun. Chiar dacă arbitrajul a luat în unele momente decizii care au nedreptăţit echipa constănţeană, Ion Crăciun consideră că nu aceasta a fost cauza evoluţiei mai slabe. „Arbitrajul nu ar trebui să ne încurce pe noi. Sunt tineri, mai greşesc, asta este. Pe arbitri îi mai pot înţelege, dar pe jucătoare? Eu la antrenamente nu lucrez cu arbitrii, ci cu jucătoarele. Din păcate au şi momente de joc cum s-a întâmplat în acest meci”, a mai spus tehnicianul constănţean.