CSU Neptun va depune memoriu împotriva arbitrajului de la Zalău

Maniera de arbitraj total ostilă de la Zalău, care a oprit Neptunul în drumul spre o posibilă primă victorie de la revenirea în Liga Naţională de handbal feminin, nu a putut trece neobservată nici de către oficialii constănţeni. Dacă intrările dure nesancţionate nici măcar cu eliminări temporare de cuplul Georgiana Doană / Ana Maria Gociu, ambele din Bucureşti, fac parte din „meniul tradiţional” oferit oaspetelor la Zalău, totul a culminat în ultimele cinci minute ale jocului de sâmbătă, câştigat de HC Zalău, scor 25-23. În finalul meciului, antrenorul principal al echipei constănţene, Ion Crăciun, a cerut time-out, acesta a fost acordat de arbitre, însă cu acest lucru nu a fost de acord şi... antrenorul gazdelor, Gheorghe Tadici! Acesta s-a dus la masa oficială şi a cerut ca timpul de odihnă pentru pregătirea atacului echipei constănţene să fie anulat!!! Premiera mondială absolută ca un antrenor să schimbe decizia arbitrului s-a produs, în plus oferindu-se şi mingea Zalăului!!! În urma acestor grave abateri, CSU Neptun va depune memoriu la Federaţia Română de Handbal.

„Din păcate, au început să se întâmple aceste lucruri tot mai frecvent, lucruri care dezavantajează doar Constanţa. Evenimentul de la Zalău este semnificativ pentru tot ce se întâmplă rău în handbalul românesc. Văd că şi la băieţi, la Bacău, unde au fost numeroase intrări dure la Şimicu, intrări care în handbalul internaţional se penalizează cu cartonaş roşu, suntem atacaţi din punct de vedere al arbitrajului. Dacă cineva nu doreşte Constanţa, să ni se spună. Aici se investeşte şi se doreşte să se facă performanţă la un nivel ridicat şi este păcat ca acest lucru să fie compromis de nişte arbitraje care nu fac pe nimeni să se apropie de sport. De când mă uit la handbal, nu cred că am văzut ce a fost la Zalău: decizii ale arbitrilor întoarse de către un antrenor, decizii luate în neconcordaţă totală cu regulamentul. La acest meci, acestor arbitre le-a fost frică de Gheorghe Tadici. Sunt multe arbitre care trăiesc cu frică atunci când merg la Zalău. Ce exemplu dă el? Ce să înveţe sportivii, copiii, antrenorii mai tineri, dacă selecţionerul României se ocupă de astfel de probleme? La Zalău, rezultatul a fost viciat de arbitraj şi am pierdut meciul din cauza arbitrilor. Ar trebui să se autosesizeze şi cei din federaţie, însă noi vom face şi memoriu. Nu vor veni nici rezultatele pe plan internaţional dacă ne vom comporta aşa. Este anormal ca o jucătoare tânără de la Constanţa să iasă plângând din sală pentru că ştia că în mod normal ar fi trebuit să câştige meciul. La ce a făcut la Zalău, cuplul de arbitre care a condus partida nu are ce să mai caute în handbal”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Constanţa, Marius Puşcaşi.