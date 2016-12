CSU Neptun, victorie de senzaţie cu bronzul ediţiei trecute

Puţini erau cei care credeau într-o victorie a formaţiei CSU Neptun la primul meci în Liga Naţională feminină de handbal, mai ales că adversara fetelor pregătite de Florentin Pera era CSM Bucureşti, locul 3 în ediţia trecută de campionat. Jocul a demonstrat însă că orice este posibil când evoluezi cu ambiţie, determinare şi nu te consideri inferior adversarului de întrecere. Oana Cârstea şi celelelalte componente de la CSU Neptun au predat o lecţie de dăruire unei formaţii omogene, care evoluează în aceeaşi formulă de aproximativ cinci ani şi care a intrat pe teren convinsă că meciul este dinainte câştigat, impunându-se în final cu 27-23 (15-12). „Ştiam că jocul lor se bazează mult pe Alina Dobrin, astfel că am încercat să o blocăm cât mai bine. Le-am cerut fetelor să aibă răbdare, să nu ne pripim şi să ducem atacurile cât mai aproape de limita pasivului. Am jucat cu atenţie şi în apărare şi am câştigat o partidă împotriva unui adversar foarte dificil. Este un succes de moral, care ne oferă foarte multă încredere în viitor. Le-am transmis însă fetelor că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Sunt doar două puncte, iar din acest meci avem ce învăţa“, a declarat antrenorul principal al CSU Neptun, Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au marcat: Mărginean 10g, Iovănescu 6g, Cîrstea 5g, Arfir 3g, Dincu 2g şi Ionescu 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Roman - Oltchim Rm. Vîlcea 27-28, HC Oţelul Galaţi - U. Jolidon Cluj 29-24, CSM Ploieşti - ASC Corona 2010 Braşov 29-27, HCM Baia Mare - HC Zalău 19-27, HC Dunărea Brăila - SCM Craiova 31-23, CSM Cetate Devatrans - CSM Bacău 2010 24-19.