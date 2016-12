CSU Neptun, victorie dramatică cu Braşovul

Meciul dintre CSU Neptun Constanţa şi Corona Braşov, scor 20-19, disputat sâmbătă, la Sala Sporturilor, în etapa a 15-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, a început cu o festivitate de premiere, DJST Constanţa răsplătind cele mai bune jucătoare constănţene de handbal feminin din anul 2011: Alexandra Iovănescu - la senioare, respectiv Mariana Filip - la junioare.

CSU Neptun pare să se specializeze în a “executa“ pe teren propriu echipele cotate mult mai bine în Liga Naţională, învingând, cu 20-19, pe ASC Corona Braşov. După ce Brăila a scăpat în ultima secundă de înfrângere, iar Galaţiul a fost umilită, a venit rândul echipei pregătite de Mariana Tîrcă să plece învinsă din Sala Sporturilor. Cu o apărare excelent organizată, în care Ghionea şi Rusali au închis aproape orice culoar de pătrundere, iar Yana Sitenko a făcut minuni în poartă, Neptunul a controlat meciul în marea sa majoritate, obţinând în final un succes absolut meritat. După 10-8 la pauză pentru fetele pregătite de Florentin Pera, în min. 46 s-a înregistrat cea mai mai diferenţă de pe tabelă, 17-11 pentru CSU Neptun. Jocul avansat şi mult mai agresiv al Braşovului din ultimele 14 minute a dat roade, acestea egalând cu un minut înainte de final, 19-19. Cu o jucătoare mai puţin pe teren, Ilke Sen fiind eliminată, Neptunul a revenit în avantaj după golul reuşit de Alla Sheiko. Braşovul a avut ultimul atac, a avut chiar două jucătoare în plus cu şase secunde înainte de final după eliminarea Oanei Cîrstea, dar bara s-a opus la aruncarea lui Seifer, iar meciul s-a terminat cu victoria Neptunului, 20-19!

„O victorie foarte frumoasă. Nu am cedat niciun moment, ne-am ajutat una pe cealaltă şi a câştigat în final echipa. Am avut emoţii pentru că nu mai jucasem de ceva vreme un meci oficial, dar am câştigat şi suntem foarte bucuroase“, a declarat una dintre cele mai bune jucătoare din acest meci, Cristina Rusali. „Am făcut un joc foarte bun şi sunt mulţumit. Sunt convins că nu ni se dădea nicio şansă înaintea partidei, dar noi am format o familie la Constanţa şi ne bucurăm pentru fiecare reuşită“, a afirmat şi antrenorul Florentin Pera. Au evoluat: Sitenko (16 intervenţii, 2x7m), Petrescu (2 intervenţii), Sheiko 6g (3x7m), Ghionea şi Cîrstea - câte 4g, Rusali 3g, Iovănescu 2g, Roiban 1g, Arfir, Enescu, Dincu, Sen, Mărginean, Ionescu; Braşov: Guiu (7 intervenţii), Dedu; Hotea 7g, Zamfir 4g, Seifer 3g, Apetrei 2g, Cherasim şi Pricopi - câte 1g, Chiper 1g (7m), Burghel, Sorodoc, Din, Istvan.

Într-o altă partidă a etapei, CSM Ploieşti a învins, cu 32-26, pe CSM Bacău. Celelalte meciuri se vor desfăşura astfel - mâine, ora 18.00: Oltchim Rm. Vîlcea - SCM Craiova; miercuri, ora 17.00: HCM Roman - U. Jolidon Cluj şi Oţelul Galaţi - CSM Bucureşti. Partida HCM Baia Mare - Dunărea Brăila a fost amânată. În primul meci al etapei, disputat în urmă cu o săptămână: Cetate Deva - HC Zalău 15-22. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 26p, 2. HC Zalău 23p, 3. Oţelul Galaţi 19p (golaveraj: 344-305), 4. U. Jolidon Cluj 19p (377-350), 5. Dunărea Brăila 17p, 6. Corona Braşov 16p, 7. CSM Bucureşti 11p (352-374), 8. CSM Ploieşti 11p (399-418), 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 11p (321-352), 10. HC Roman 11p (349-383), 11. HCM Baia Mare 11p (351-407), 12. Cetate Deva 8p, 13. CSM Bacău 7p, 14. SCM Craiova 4p.