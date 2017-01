CSU Neptun vrea trei puncte și în duelul cu Rm. Vâlcea

La doar trei zile după meciul important cu Unirea Slobozia, câștigat clar, scor 23-14, CSU Neptun Constanța joacă o nouă partidă determinantă în tentativa de a evita barajul pentru menținerea în Liga Națională de handbal feminin. Echipa pregătită de Ion Crăciun și Florin Cazan primește vizita celor de la HCM Rm. Vâlcea, formație antrenată de constănțeanul Dumitru Muși, duminică, de la ora 12.00 (intrarea spectatorilor este liberă), în etapa a 6-a din play-out. Pentru a rămâne în cursa pentru primele două locuri ale clasamentului play-out-ului, constănțencele au doar varianta victoriei în disputa din Sala Sporturilor. În plus, gruparea de pe litoral are drept obiectiv un succes la o diferență de cel puțin trei goluri, astfel încât, la egalitate de puncte, să fie avantajată în privința rezultatelor directe, ținând cont că vâlcencele s-au impus pe teren propriu cu scorul de 24-22. „Dacă vom câștiga cu Vâlcea, ne putem gândi că am scăpat de retrogradarea directă. Nu va fi ușor, pentru că adversarele au duminică una dintre puținele șanse de a mai aduce puncte din deplasare și sunt convins că își vor vinde scump pielea. Dacă vom învinge, avem pe urmă o perioadă de respiro, pentru că jucăm pe teren propriu cu ultima clasată și este o partidă mai ușoară. Va urma apoi un meci foarte important la Cluj, unde, dacă vom câștiga, vom avea șanse mari să ne asigurăm salvarea de la retrogradare fără baraj”, a declarat antrenorul principal al Neptunului, Ion Crăciun.

Tot duminică, de la ora 18.00, sunt programate celelalte două meciuri din etapa a 6-a a play-out-ului: U. Cluj - Unirea Slobozia și Cetate Deva - Mureșul Tg. Mureș. Clasament play-out: 1. U. Cluj 28p, 2. Cetate Deva 27p, 3. HCM Rm. Vâlcea 26p, 4. CSU NEPTUN CONSTANŢA 25p (golaveraj: 383-351), 5. Unirea Slobozia 25p (375-364), 6. Mureșul Tg. Mureş 0p.